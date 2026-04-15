Cevdet Yılmaz Astana'da Tokayev ile Görüştü - Son Dakika
Cevdet Yılmaz Astana'da Tokayev ile Görüştü

Cevdet Yılmaz Astana\'da Tokayev ile Görüştü
15.04.2026 13:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan'da Tokayev ile ticaret ve işbirliği konularını ele aldı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hükümetlerarası KEK 14'üncü Dönem Toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldik. Sayın Tokayev ile görüşmemizde bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra; ticaretten enerjiye, savunma sanayiinden eğitime, ulaşımdan kültürel iş birliklerine kadar geniş bir yelpazede mevcut projelerimizi ve yeni iş birliği imkanlarını ele aldık. Kazakistan ile ikili ticaret hacmimizi daha yukarılara taşıma, karşılıklı yatırımları artırma ve bölgesel istikrar ve refaha katkı sunma konusundaki iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye–Kazakistan ilişkilerinin stratejik ortaklık niteliği taşıdığını belirten Yılmaz, "Köklü tarihimizden ve ortak medeniyet mirasımızdan güç alan Türkiye–Kazakistan ilişkileri, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın vizyonları ve yakın dostlukları sayesinde bugün her alanda daha da derinleşen stratejik ortaklık niteliği taşımaktadır. Türk Dünyası'nın birlik ve dayanışmasını güçlendiren bu güçlü bağların, önümüzdeki dönemde yeni projelerle daha da pekişeceğine inanıyorum. Nazik kabulleri ve samimi ev sahiplikleri için Sayın Tokayev'e teşekkür ediyor, dost ve kardeş Kazakistan halkına muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Cevdet Yılmaz Astana'da Tokayev ile Görüştü - Son Dakika

SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz Astana'da Tokayev ile Görüştü - Son Dakika
