Cevdet Yılmaz Astana\'da Toplantı Düzenledi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevdet Yılmaz, Türkiye-Kazakistan ticaret hedeflerini görüşmek üzere Astana'da toplantı yaptı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Astana'da düzenlenen Türkiye- Kazakistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Astana programımız kapsamında, Başbakan Sayın Oljas Bektenov ile birlikte iş dünyalarımızın kıymetli temsilcileriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye, Kazakistan'ın ihracatında 6'ncı, ithalatında 7'nci sırada yer alırken; Kazakistan, yaklaşık 10 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Türk dünyasındaki en büyük ticaret ortağımız konumundadır. Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda iş birliğimizi daha da ileri taşıyoruz. Ziyaretimiz boyunca gerçekleştirdiğimiz temaslarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın Mayıs ayında gerçekleştireceği Kazakistan ziyareti için güçlü bir zemin oluşturacağına inanıyorum. Misafirperverlikleri için Sayın Cumhurbaşkanı Tokayev'e, Sayın Başbakan Bektenov'a ve kıymetli ekiplerine teşekkür ediyor, toplantımızın iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kazakistan, Diplomasi, Ekonomi, Türkiye, Astana, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi
Rusya’dan Ukrayna’da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı
Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
Şenol Güneş’ten Dünya Kupası tahmini: O aşamaya kadar rahat yükseliriz Şenol Güneş'ten Dünya Kupası tahmini: O aşamaya kadar rahat yükseliriz

14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
14:32
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
14:20
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
14:04
Kahramanmaraş’ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 15:13:21.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.