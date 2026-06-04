Cevdet Yılmaz Türkmenistan\'da Başkan Berdimuhamedov ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan programı kapsamında Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 9'uncu Dönem Toplantısı vesilesiyle ata yurdumuz Türkmenistan'ı ziyaretimiz kapsamında Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldik. Sayın Berdimuhammedov ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarının yanı sıra ortak geleceğimizi şekillendirecek iş birliği alanlarını kapsamlı şekilde ele aldık" ifadelerini kullandı.

Enerjiden ulaştırmaya, ticaretten eğitime, bilim ve teknolojiden kültürel etkileşime kadar birçok başlıkta karşılıklı faydaya dayalı ortaklıkları daha ileriye taşıma konusunda güçlü bir irade ortaya koyduklarını belirten Yılmaz, "Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını güçlendiren her adımın, bölgemizin huzuruna ve refahına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Özellikle küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde, ortak tarih ve değerlerden güç alan Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin stratejik bir vizyonla geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Karşılıklı güven, birlik ve beraberlik anlayışı temelinde yürüttüğümüz çalışmalarla bölgemizde istikrarı desteklemeyi ve ortak kalkınma hedeflerimize birlikte ulaşmayı sürdüreceğiz. Misafirperverlikleri ve nazik kabulleri için dolayısıyla Sayın Berdimuhamedov'a teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.