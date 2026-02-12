Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İki kadın parçalanarak öldürüldü

İstanbul Şişli'de 24 Ocak gecesibir çöp konteynerinde parçalanmış ceset parçaları bulunmuş, yapılan incelemeler sonucunda maktulün Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan sanıklardan gelen itiraf, vahşetin sadece tek bir cinayetle sınırlı kalmadığını ortaya çıkardı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre dosya kapsamında tutuklu bulunan sanık Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (Gafur Can), cezaevinden getirilerek alınan ek ifadesinde kan donduran bilgiler verdi. Sanık, işlenen ilk cinayetin ardından bir başka Özbekistan uyruklu kadını daha benzer şekilde katlettiklerini itiraf etti.
Kamalkhodaev'in beyanına göre, Özbekistan uyruklu Ergashalieva Sayyora Bahromjon kızı (Seyyare) da aynı canice yöntemle öldürüldü. Sanık, Seyyare'nin cansız bedenini parçalara ayırdıklarını ve İstanbul'un çeşitli noktalarındaki çöp konteynerlerine dağıtarak attıklarını soğukkanlılıkla anlattı.
Şişli'deki bir konteynerde bulunan ceset parçalarıyla başlayan süreç, gelen bu itirafla birlikte seri şekilde işlenen bir kadın cinayeti dosyasına dönüştü. Emniyet güçleri, itiraflar doğrultusunda İstanbul'un farklı bölgelerinde ceset parçalarını arama ve delil toplama çalışmalarını derinleştirdi.
Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın parçalanmış cesedi İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerine atılmış halde bulunmuştu.
Olay, 24 Ocak'ta bir kağıt toplayıcısının çöpteki cesedi farkedip polise haber vermesiyle ortaya çıkmıştı.
Ekipler sekiz saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra ikisi Özbekistan uyruklu üç erkek şüpheli tespit etmişti.
Otuz bir yaşındaki D.A.U.T ve 29 yaşındaki G.A.K Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.
