Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İki kadın parçalanarak öldürüldü

İstanbul Şişli'de 24 Ocak gecesibir çöp konteynerinde parçalanmış ceset parçaları bulunmuş, yapılan incelemeler sonucunda maktulün Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan sanıklardan gelen itiraf, vahşetin sadece tek bir cinayetle sınırlı kalmadığını ortaya çıkardı.

İKİNCİ CİNAYETİ CEZAEVİNDE İTİRAF ETTİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre dosya kapsamında tutuklu bulunan sanık Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (Gafur Can), cezaevinden getirilerek alınan ek ifadesinde kan donduran bilgiler verdi. Sanık, işlenen ilk cinayetin ardından bir başka Özbekistan uyruklu kadını daha benzer şekilde katlettiklerini itiraf etti.

"PARÇALARA AYIRIP KONTEYNERLERE ATTIK"

Kamalkhodaev'in beyanına göre, Özbekistan uyruklu Ergashalieva Sayyora Bahromjon kızı (Seyyare) da aynı canice yöntemle öldürüldü. Sanık, Seyyare'nin cansız bedenini parçalara ayırdıklarını ve İstanbul'un çeşitli noktalarındaki çöp konteynerlerine dağıtarak attıklarını soğukkanlılıkla anlattı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Şişli'deki bir konteynerde bulunan ceset parçalarıyla başlayan süreç, gelen bu itirafla birlikte seri şekilde işlenen bir kadın cinayeti dosyasına dönüştü. Emniyet güçleri, itiraflar doğrultusunda İstanbul'un farklı bölgelerinde ceset parçalarını arama ve delil toplama çalışmalarını derinleştirdi.