Cezayir\'de Yangın: 12 Ölü

CEZAYİR'in doğusundaki vilayetlerde çıkan orman yangınlarında 12 kişi yaşamını yitirdi.

Cezayir basını, İçişleri Bakanı Said Sayut'un ülkenin doğu kesiminde etkili olan yangınlara ilişkin açıklamada bulunduğunu duyurdu. Sayut, yangınlar nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, Bicaye'de 4, Cicel'de 5 ve Tizi Vuzu vilayetinde ise 3 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Bölgede yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.