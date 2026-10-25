Champi Tayfunu Şanghay'da 60 binden fazla kişiyi tahliye ettirdi, Tayvan'da 1 kişi öldü - Son Dakika
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Champi Tayfunu Şanghay'da 60 binden fazla kişiyi tahliye ettirdi, Tayvan'da 1 kişi öldü

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Champi Tayfunu Şanghay\'da 60 binden fazla kişiyi tahliye ettirdi, Tayvan\'da 1 kişi öldü
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Çin'in doğu kıyılarında etkili olan Champi Tayfunu nedeniyle Şanghay'da 60 binden fazla kişi tahliye edildi. Tayfun nedeniyle Ciangsu, Cıciang ve Fucien'de tren seferleri ve uçuşlar iptal edilirken Tayvan'da 1 kişi hayatını kaybetti, 527 kişi yaralandı.

ÇİN'İN doğu kıyılarında etkili olan Champi Tayfunu nedeniyle 60 binden fazla kişinin güvenli bölgelere sevk edildiği bildirildi.

Çin basını, Champi Tayfunu nedeniyle ülkenin en büyük şehri Şanghay'da 60 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Şanghay ile birlikte Ciangsu, Cıciang ve Fucien eyaletlerinde de tren seferleri ve uçuşların iptal edildi. Champi Tayfunu'nun etkili olduğu Tayvan'da ise 1 kişi hayatını kaybetti, 527 kişi yaralandı. Tayvan'ın geniş bölümünde şiddetli rüzgarlara ve yoğun yağışa yol açan tayfunun ardından, elektriksiz kalan 340 binden fazla hanenin yüzde 90'ından fazlasına yeniden elektrik verildi.

Kaynak: DHA
Çin Halk CumhuriyetiTayvanGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Champi Tayfunu Şanghay'da 60 binden fazla kişiyi tahliye ettirdi, Tayvan'da 1 kişi öldü - Son Dakika
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