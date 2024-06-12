Chiquita muz şirketi Kolombiya paramiliter grubuna finansal destek sağlamaktan suçlu bulundu - Son Dakika
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Chiquita muz şirketi Kolombiya paramiliter grubuna finansal destek sağlamaktan suçlu bulundu

ABD'de bir mahkeme, Chiquita muz şirketinin Kolombiya Birleşik Öz Savunma Kuvvetleri (AUC) adlı paramiliter gruba finansal destek sağlamaktan suçlu olduğunu kararlaştırdı. Jüri, Chiquita'nın AUC tarafından öldürülen sekiz kişinin ailelerine 38,3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Chiquita şirketi ise kararı temyize götüreceğini belirtti. Şirket daha önce AUC'ye 1,7 milyar dolar ödeme yaptığını itiraf etmişti.

12.06.2024 02:10
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ABD’de bir mahkeme dünyaca ünlü Chiquita muz şirketini Kolombiya Birleşik Öz Savunma Kuvvetleri (AUC) adlı paramiliter gruba finansal destek sağlamaktan suçlu buldu.

Pazartesi günü jüri, Chiquita’nın, ABD’nin terör örgütü olarak tanıdığı Kolombiya Birleşik Öz Savunma Kuvvetleri (AUC) paramiliter grubunu fonladığı kararına vardı.

Jüri, Chiquita’nın AUC tarafından öldürülen sekiz kişinin ailelerine 38,3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Hayatını kaybedenler arasında sendikacılar ve muz işçileri var.

Chiquita şirketi ise kararı temyize götüreceklerini belirtti.

Şirket yaptığı açıklamada, “Kolombiya’da yaşananların direkt şiddetten etkilenenler başta olmak üzere çok sayıda kişi için trajik olduğunu, ancak iddiaların yasal bir temelinin bulunmadığını” öne sürdü.

Şirket 2007 yılında bir başka mahkemede AUC’ye 1997 ve 2004 yılları arasında 1,7 milyar dolar ödeme yaptığını itiraf etmişti.

AUC’nin o dönemki lideri Carlos Castaño’nun ödeme yapmadıkları halde şirketin ve çalışanlarının zarar göreceği tehdidi yüzünden bu parayı gönderdiklerini belirtmişlerdi.

Şirketin avukatları çalışanlarının zarar görmemesi için bu parayı ödemek dışında bir seçeneklerinin olmadığını söyledi.

Davacılar ise Chiquita’nın bu itirafından yola çıkarak şirketin “AUC’nin terör faaliyetlerine katıldıklarını bildikleri halde örgüte 2 milyon dolar ödediği” iddiasıyla mahkemeye gitti.

Aynı zamanda şirketin “AUC ile işbirliğine gittiğini” öne sürdüler.

AUC, 1990’larda solcu isyancılarla bağı olduğu iddia edilen kişileri öldürmek gibi çok sayıda insan hakları ihlaliyle suçlanıyor.

Örgüt 2006 yılında hükümet ile vardığı anlaşmanın ardından dağıldı.

Chiquita’ya karşı bir başka dava ise 15 Temmuz’da başlayacak.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Chiquita muz şirketi Kolombiya paramiliter grubuna finansal destek sağlamaktan suçlu bulundu - Son Dakika

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