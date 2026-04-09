CHP Frankfurt Birliği'nden "Türkiye ve Almanya Siyasi Gündemi" Paneli

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) - CHP Frankfurt Birliği, "Türkiye ve Almanya Siyasi Gündemi" başlığıyla 12 Haziran'da panel düzenleyecek. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın katılacağı panele ilişkin açıklama yapan Birlik Başkanı Ercan Beğen, Türkiye'de halkın iradesiyle seçilmiş muhalif belediyeler üzerinde sistematik baskı kurulduğunu, yargı eliyle siyasi operasyonlar yürütüldüğünü ve medya karartmalarının tahammül sınırlarını aştığını belirterek, Frankfurt'tan bu hukuksuzluklara karşı ses yükseltmek ve yaşananları dünyaya duyurmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

CHP Frankfurt Birliği, "Türkiye ve Almanya Siyasi Gündemi" başlığıyla 12 Nisan Pazar günü saat 14.00'te Frankfurt'taki Saalbau Titus'ta panel düzenleyecek. Panele, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Şanlıurfa Milletvekili ve PM Üyesi Mahmut Tanal, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Oğuzhan Cenan ile SPD Hessen Eyaleti Milletvekili Turgut Yüksel konuşmacı olarak katılacak.

CHP Frankfurt Birliği Başkanı Ercan Beğen, panel öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'de halkın iradesiyle seçilmiş muhalif belediyeler üzerinde sistematik baskı kurulduğunu söyledi. Yargı eliyle siyasi operasyonlar yürütüldüğünü ve medya karartmalarının tahammül sınırlarını aştığını öne süren Beğen, Frankfurt'tan bu hukuksuzluklara karşı ses yükseltmek ve yaşananları dünyaya duyurmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Beğen, son dönemde yerel yönetimlerin hedef alındığını, başvurulan yöntemlerin "siyasi mühendislik" olarak değerlendirilebileceğini ifade ederek, emniyet güçlerinin araçsallaştırıldığını, mahrem görüntüler ve kurgulanmış video kayıtlarının "ahlak sorunu" gibi servis edildiğini, bunun bir itibarsızlaştırma operasyonu olduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanlarının duruşmalarının bilinçli bir medya karartmasıyla halktan gizlendiğini iddia eden Beğen, kumpas davalarının gizli tanık ifadeleriyle ayakta tutulmaya çalışıldığını, bu ifadelerin mahkemelerde geri çekilmesinin ise kurulan kumpasın çöktüğünün göstergesi olduğunu söyledi.