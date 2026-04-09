CHP Frankfurt Birliği'nden "Türkiye ve Almanya Siyasi Gündemi" Paneli

09.04.2026 11:28  Güncelleme: 12:47
CHP Frankfurt Birliği, 12 Haziran’da 'Türkiye ve Almanya Siyasi Gündemi' başlığıyla bir panel düzenleyecek. Panelde, Türkiye'de muhalif belediyelere yönelik baskılar ve yargı operasyonları ele alınacak.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) - CHP Frankfurt Birliği, "Türkiye ve Almanya Siyasi Gündemi" başlığıyla 12 Haziran'da panel düzenleyecek. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın katılacağı panele ilişkin açıklama yapan Birlik Başkanı Ercan Beğen, Türkiye'de halkın iradesiyle seçilmiş muhalif belediyeler üzerinde sistematik baskı kurulduğunu, yargı eliyle siyasi operasyonlar yürütüldüğünü ve medya karartmalarının tahammül sınırlarını aştığını belirterek, Frankfurt'tan bu hukuksuzluklara karşı ses yükseltmek ve yaşananları dünyaya duyurmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

CHP Frankfurt Birliği, "Türkiye ve Almanya Siyasi Gündemi" başlığıyla 12 Nisan Pazar günü saat 14.00'te Frankfurt'taki Saalbau Titus'ta panel düzenleyecek. Panele, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Şanlıurfa Milletvekili ve PM Üyesi Mahmut Tanal, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Oğuzhan Cenan ile SPD Hessen Eyaleti Milletvekili Turgut Yüksel konuşmacı olarak katılacak.

CHP Frankfurt Birliği Başkanı Ercan Beğen, panel öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'de halkın iradesiyle seçilmiş muhalif belediyeler üzerinde sistematik baskı kurulduğunu söyledi. Yargı eliyle siyasi operasyonlar yürütüldüğünü ve medya karartmalarının tahammül sınırlarını aştığını öne süren Beğen, Frankfurt'tan bu hukuksuzluklara karşı ses yükseltmek ve yaşananları dünyaya duyurmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Beğen, son dönemde yerel yönetimlerin hedef alındığını, başvurulan yöntemlerin "siyasi mühendislik" olarak değerlendirilebileceğini ifade ederek, emniyet güçlerinin araçsallaştırıldığını, mahrem görüntüler ve kurgulanmış video kayıtlarının "ahlak sorunu" gibi servis edildiğini, bunun bir itibarsızlaştırma operasyonu olduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanlarının duruşmalarının bilinçli bir medya karartmasıyla halktan gizlendiğini iddia eden Beğen, kumpas davalarının gizli tanık ifadeleriyle ayakta tutulmaya çalışıldığını, bu ifadelerin mahkemelerde geri çekilmesinin ise kurulan kumpasın çöktüğünün göstergesi olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı sırtından vurdu Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı sırtından vurdu
Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet Kardeşi başka bir adamla basmış Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet! Kardeşi başka bir adamla basmış
Fatih Terim’den Lucescu’ya veda Fatih Terim'den Lucescu'ya veda
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı Hastane odasından ilk kare geldi Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı! Hastane odasından ilk kare geldi
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için hükümet harekete geçiyor
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
