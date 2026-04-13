CHP'li Aylin Nazlıaka Köln'de: "Seçimden Kaçamayacaklar. Dünyanın Dört Bir Yanında Bu Talebimizi Dile Getirmeye Devam Edeceğiz" - Son Dakika
CHP'li Aylin Nazlıaka Köln'de: "Seçimden Kaçamayacaklar. Dünyanın Dört Bir Yanında Bu Talebimizi Dile Getirmeye Devam Edeceğiz"

13.04.2026 09:56  Güncelleme: 11:06
CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, birlik ve beraberlik içerisinde olunması gereken zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek, "Seçimden kaçamayacaklar. Biz de dünyanın dört bir yanında bu talebimizi dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Haber: İlhan Baba

– CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, birlik ve beraberlik içerisinde olunması gereken zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek, "Seçimden kaçamayacaklar. Biz de dünyanın dört bir yanında bu talebimizi dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Nazlıaka, CHP Almanya Federasyonu'nun Köln Bergisch Gladbach'ta düzenlediği "İstanbul'da Direniş, Almanya'da Dayanışma" mitingine katıldı.

Anka Haber Ajansına açıklama yapan Nazlıaka, Türkiye'de, demokrasi, hukuk ve özgürlükler açısından yaşanan sorunlara dikkati çekerek, "İlk seçimde mutlaka bu ceberut iktidarı sandığa gömeceğiz" diye konuştu.

Gurbetçilerin yaşadığı zorluklara da değinen Nazlıaka, Avrupa'da yaşayan Türklerin üç kuşaktır Türkiye ile güçlü bağlarını sürdürdüğünü belirterek, "Birinci kuşak hayallerini bavuluna koyarak geldi. İkinci ve üçüncü kuşaklar ise hem burada yaşamlarını kuruyor hem de Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri büyütüyorlar, iki ülke arasında köprü oluşturuyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de siyasi ve ekonomik koşulları da değerlendiren Nazlıaka, "Birlik ve beraberlik içerisinde olmamaz gereken zorlu bir süreçten geçiyoruz. Laiklik, Cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilke ve devrimleri bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

Bazı kesimlerin baskı altında olduğunu öne süren Nazlıaka, "Siyasetçilerden gazetecilere, aydınlardan doğa savunucularına kadar birçok kişi yargı baskısıyla sindirilmeye çalışılıyor. Biz korkmuyoruz, susmuyoruz, sinmiyoruz. Mücadeleyi her geçen gün büyüterek mücadeleye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun devam ettiğini hatırlatan Nazlıaka, "Düşünceler hapsedilemez, fikirler özgürdür, dünyada konuşulmaya devam ediyor" dedi.

Nazlıaka, gölge kabine çalışmalarıyla 18 bakanlık alanında politika üretmeye devam ettiklerini belirterek, erken seçim çağrısını yineledi. Aylin Nazlıaka, "Seçimden kaçamayacaklar. Biz de dünyanın dört bir yanında bu talebimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Halkın iktidarını kuracağız. Biraz daha sabredeceğiz. İlk seçimde bu ceberut iktidarı sandığa gömeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Dünya CHP'li Aylin Nazlıaka Köln'de: 'Seçimden Kaçamayacaklar. Dünyanın Dört Bir Yanında Bu Talebimizi Dile Getirmeye Devam Edeceğiz' - Son Dakika

11:03
SON DAKİKA: CHP'li Aylin Nazlıaka Köln'de: "Seçimden Kaçamayacaklar. Dünyanın Dört Bir Yanında Bu Talebimizi Dile Getirmeye Devam Edeceğiz" - Son Dakika
