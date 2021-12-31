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Ciddiye almayanlar utansın! Testi pozitif çıktı, kendini uçağın tuvaletinde izole etti - Son Dakika

Ciddiye almayanlar utansın! Testi pozitif çıktı, kendini uçağın tuvaletinde izole etti

31.12.2021 12:13
Ciddiye almayanlar utansın! Testi pozitif çıktı, kendini uçağın tuvaletinde izole etti

ABD'li Marisa Fotieo adlı öğretmen, uçak yolculuğunun yarısında boğazı ağrıyınca test yaptı ve pozitif çıktı. Bunun üzerine gönüllü olarak beş saat süreyle kendisini uçağın tuvaletinde izole etti.

ABD'nin Chicago kentinden İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e gitmek üzere 20 Aralık'ta uçağa binen Marisa Fotieo belirti hissedince yanındaki 'çabuk test kiti'ni kullanara Covid-19 olup olmadığını öğrenmek istedi.

Sonuç pozitif çıkınca diğer yolcuları tehlikeye atmamak amacıyla yolculuğun kalan beş saatini tuvalette geçirdi. O tuvaletteyken kabin ekibi, sosyal mesafeye uyarak yiyecek ve içecek servisi yaptı.

İzlanda Hava Yolu'yla (Icelandair) seyahat eden Fotieo'nun uçağa binmeden önce Covid-19 test sonucu bildirme konusunda bir zorunluluğunun olup olmadığı netlik kazanmadı.

"EN KORKTUĞUM ŞEY BULAŞTIRMAKTI"

NBC'ye konuşan Fotieo, "İnanılmaz bir deneyimdi. Uçaktaki 150 kişiye virüs bulaştırmak en korktuğum şeydi" dedi ve kendisiyle ilgilenen hostesin beş saat süreyle sürekli uğradığını, hiçbir şeyi eksik etmediğini anlattı.

Fotieo İzlanda'da Kızılhaç'a ait bir otelde karantinaya alındı.

Özellikle son varyan Omicron nedeniyle ABD'de 1100'ü aşkın uçak seferi iptal edilmişti.

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Covid19 aşısı, Covid, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ciddiye almayanlar utansın! Testi pozitif çıktı, kendini uçağın tuvaletinde izole etti - Son Dakika
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