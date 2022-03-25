Çin, Afganistan'ın Gerçek Bağımsızlığı Elde Etmesine ve Kendini Geliştirmesine Yardım Etmeye Hazır - Son Dakika
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Çin, Afganistan'ın Gerçek Bağımsızlığı Elde Etmesine ve Kendini Geliştirmesine Yardım Etmeye Hazır

25.03.2022 17:32
Çin, Afganistan'ın Gerçek Bağımsızlığı Elde Etmesine ve Kendini Geliştirmesine Yardım Etmeye Hazır

KABİL, 25 Mart (Xinhua) — Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü Afganistan'ın başkenti Kabil'e yaptığı ziyarette, Çin'in Afganistan'ın gerçek bağımsızlığı elde etmesine ve kendini geliştirmesine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Wang, Taliban'ın geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüşmesinde Çin'in, Afganistan'ın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu, […]

KABİL, 25 Mart (Xinhua) — Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü Afganistan'ın başkenti Kabil'e yaptığı ziyarette, Çin'in Afganistan'ın gerçek bağımsızlığı elde etmesine ve kendini geliştirmesine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Wang, Taliban'ın geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüşmesinde Çin'in, Afganistan'ın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu, Afgan halkının bağımsız seçimine saygı duyduğunu ve Afganistan'ın dini inançlarına ve ulusal geleneklerine saygı duyduğunu ifade etti.

Çin'in Afganistan'ın iç işlerine asla müdahale etmediğini, Afganistan'da asla çıkar peşinde koşmadığını ve hiçbir zaman etki alanı aramadığını belirten Wang, Çin'in Afganistan'ın gerçek bağımsızlığı gerçekleştirmesine ve kendini geliştirmesine yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Wang, Çin tarafının Afgan geçici hükümetinin uluslararası toplumun endişelerini olumlu bir şekilde ele aldığını ve bunun görünür sonuçlar doğurduğunu kaydetti. Wang, Çin'in bölge dışındaki güçlerin Afganistan'a gereksiz yere siyasi baskı sergilemesine ya da ekonomik yaptırımlar uygulamasına karşı çıktığını ve Afgan geçici hükümetinin kapsayıcı bir siyasi yapı kurmasını, ihtiyatlı politikalar uygulamasını ve Afgan halkının çıkarlarına hizmet etmek ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılamak için aktif çabalar sarf etmesini umduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Wang, geçen yıldan bu yana Çin'in, ilk kez Afganistan'a birçok acil insani yardım sevkiyatı yaptığını ve Afgan halkının sıkıntılarını hafifletmeye ve geçim yollarını iyileştirmeye yardımcı olmak için ülkeden 36 kargo uçuşuyla çam fıstığı ithal edilmesini ayarladığını ve böylelikle Çin-Afgan dostluğunda yeni bir dönemin kaydedildiğini ifade etti.

Güvenliğin kalkınmanın temeli ve ön koşulu olduğunu belirten Wang, Afgan tarafının Afganistan ile diğer ülkeler arasındaki normal alışverişler için gerekli koşulları sağlamak amacıyla etkili önlemler alacağını umduğunu söyledi.

Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin (ETIM) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından listeye alınan ve Çin hükümeti tarafından yasalara uygun olarak belirlenen bir terör örgütü olduğunu belirten Wang, Afgan tarafının taahhüdünü ciddiyetle yerine getireceğini ve ETIM dahil tüm terörist güçlere tereddütsüz göz açtırmamak için etkili önlemler alacağını umduğunu kaydetti.

Muttaki de, Afgan tarafının terörün yeniden canlanmasına karşı son derece ihtiyatlı olduğunu ve Afganistan'daki terör güçlerini ortadan kaldırmak için kararlı ve güçlü önlemler alacağını bildirdi. Muttaki, Afgan geçici hükümetinin Çin'in endişelerini tamamen anladığını ve hiçbir gücün Afgan topraklarını Çinli dostlara zarar vermek için kullanmasına asla izin vermeyeceğini vurguladı.

Afgan halkına zorlu bir kışı geçirmelerine yardımcı olan değerli ve en çok ihtiyaç duyulan insani yardımı sağladığı için Çin'e teşekkür eden Muttaki, Afgan tarafının, Afganistan'daki yabancı personel ve misyonların güvenliğini sağlamak amacıyla ülkenin güvenliğini iyileştirme ve durumu istikrara kavuşturma konusunda kendine güvendiğini söyledi.

Muttaki, Afganistan'ın kendisini bir kaos ve kargaşa yatağı yerine bölgesel bir bağlantı köprüsü ve halk için bir refah ülkesi yapmak istediğini de sözlerine ekledi. Afganistan'ın, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde aktif rol almak ve ticaret ve yatırımda işbirliğini geliştirmek için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirten Muttaki, Afganistan'ın, komşularıyla dostane alışverişleri derinleştirmeye ve bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa korumaya istekli olduğunun altını çizdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Taliban, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Çin, Afganistan'ın Gerçek Bağımsızlığı Elde Etmesine ve Kendini Geliştirmesine Yardım Etmeye Hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, Afganistan'ın Gerçek Bağımsızlığı Elde Etmesine ve Kendini Geliştirmesine Yardım Etmeye Hazır - Son Dakika
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