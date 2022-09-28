Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı. Faciada ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, restoran sorumlusunun gözaltına alındığı, yangının nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Çin'de bir restoranda çıkan yangın sonucu 17 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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