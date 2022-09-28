Çin'de bir restoranda çıkan yangın sonucu 17 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çin'de bir restoranda çıkan yangın sonucu 17 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

28.09.2022 13:03

Çin'in Changchun kentindeki bir restoranda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken restoran sorumlusu da gözaltına alındı.

Çin'in kuzeydoğu kesimindeki Jilin eyaletinin Changchun kentindeki sanayi bölgesinde yer alan bir restoranda yerel saatle 12.40 sıralarında yangın çıktı.

RESTORAN SORUMLUSU GÖZALTINDA

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı. Faciada ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, restoran sorumlusunun gözaltına alındığı, yangının nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de bir restoranda çıkan yangın sonucu 17 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de bir restoranda çıkan yangın sonucu 17 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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