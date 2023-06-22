Çin'de çekilen görüntüde uyurken tablet tutan çocuk endişe yarattı

Teknolojinin hayatımıza etkisi her geçen gün artıyor. Ancak kontrolsüz kullanımı çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Çin'de çekildiği iddia edilen bir görüntüde uyurken tablet tutan ve ekranı kaydıran bir çocuk, ebeveynlerin endişelerini artırdı.

EBEVEYNLERDE ENDİŞE YARATTI

Teknoloji geliştikçe hayatımızdaki alışkanlıklar da değişmeye başladı. Özellikle günlük hayatımızda sıkça kullandığımız telefon ve tabletlerin yaşantımıza etkisi oldukça fazla. Yetişkinle için çok büyük sorun teşkil etmese de dijital dünya çocukları büyük oranda etkiliyor. Dijital dünya ile erken yaşlarda tanışan çocuklar ise teknolojiye çok çabuk adapte oluyor. Ancak kontrolü sağlanmayan çocuklarda bu durum travma olabiliyor. Bu konuya örnek olabilecek bir görüntü görenlerde endişe yarattı.

TEKNOLOJİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDE ETKİSİ

Çin'de çekildiği iddia edilen bir görüntüde çocuk, uyku esnasında ağladı. Gözlerini dahi açmayan çocuk bir elinde tablet tutuyormuş gibi, diğer eliyle de dijital ekranı kaydırma hareketi yaparak parmağıyla yukarı doğru itti. Küçük çocuğun bu harekeleri teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisi hakkında ebeveynleri bir hayli endişelendirdi.