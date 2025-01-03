Çin'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Çin'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor

Çin\'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan gizemli bir virüs, sağlık sistemini zorluyor. Özellikle çocuk hastaneleri, COVID-19 benzeri belirtiler gösteren hastalarla dolup taşıyor. Hastalarda yüksek ateş, şiddetli öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik ve baş dönmesi gibi belirtiler görülüyor. Çin hastalık kontrol kurumu, kaynağı bilinmeyen zatürre vakaları için özel bir izleme sistemi başlattı.

03.01.2025 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan gizemli bir virüs, sağlık sistemini zorluyor. Özellikle çocuk hastaneleri, COVID-19 benzeri belirtiler gösteren hastalarla dolup taşarken, yetkililer durumu kontrol altına almaya çalışıyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, hastanelerde uzun kuyruklar ve acil servislerde yoğunluk göze çarpıyor. Hastalarda: Yüksek ateş, şiddetli öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik ve baş dönmesi gibi belirtiler görülüyor.

Reuters'in haberine göre, Çin hastalık kontrol kurumu, kaynağı bilinmeyen zatürre vakaları için özel bir izleme sistemi başlattı. Uzmanlar, ciddi zatürre vakalarında görülen ve "Beyaz Akciğer" olarak bilinen durum konusunda endişeli.

Bazı kaynaklar ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini öne sürse de, Çin hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sağlık uzmanları, hastalığın yayılma hızı ve ölüm oranının COVID-19'dan daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor. Dünya genelindeki sağlık kuruluşları durumu yakından takip ediyor.

Çin'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor
Çin'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • MERAK Ettiğimden?:
    Yemezler canım hadi başka kapıya zaten aşıları bize vurdunuz insanlarda kalp krizi, kanser, beyine pıhtı atma vakaları çoğaldı 14 0 Yanıtla
  • Fatih Terim:
    oooooo yeni pandemi yükleniyor 8 0 Yanıtla
  • Fatih Keskiner:
    bu çini izole edip dünyadan ayırmak lazım bunlar sırtı güneş gören herşeyi yer 4 2 Yanıtla
  • MEZARCI BS:
    her b… yerlerse çıkar tabi orda çıkmasında nerde çıksın 4 2 Yanıtla
  • astronot marslı:
    geliyor gelmekte olan Trump varsa herseyi yaparlar 6 0 Yanıtla
  • Selim Erkaynak:
    he cnm he bidaha yemezler 5 0 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    dünyanın sonunu bunlar getirecek 4 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    dur gari heryerde savaş bunu ateşkes sonrası çıkarırsınız 1 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Gönderin direk İsrail e uğraştırmayın bizi Hem bu işinten sevap da kazanırsınız ona göre 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
15:10 Narin davasında Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
22:27 MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt
22:03 İşte Ferdi Tayfur’un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter İşte Ferdi Tayfur'un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter
22:00 Bahçeli’den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü Bahçeli'den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü
21:43 2024’ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye’den tek stat var 2024'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye'den tek stat var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 16:40:41. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.