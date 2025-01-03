Çin\'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor

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Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan gizemli bir virüs, sağlık sistemini zorluyor. Özellikle çocuk hastaneleri, COVID-19 benzeri belirtiler gösteren hastalarla dolup taşarken, yetkililer durumu kontrol altına almaya çalışıyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, hastanelerde uzun kuyruklar ve acil servislerde yoğunluk göze çarpıyor. Hastalarda: Yüksek ateş, şiddetli öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik ve baş dönmesi gibi belirtiler görülüyor.

Reuters'in haberine göre, Çin hastalık kontrol kurumu, kaynağı bilinmeyen zatürre vakaları için özel bir izleme sistemi başlattı. Uzmanlar, ciddi zatürre vakalarında görülen ve "Beyaz Akciğer" olarak bilinen durum konusunda endişeli.

Bazı kaynaklar ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini öne sürse de, Çin hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sağlık uzmanları, hastalığın yayılma hızı ve ölüm oranının COVID-19'dan daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor. Dünya genelindeki sağlık kuruluşları durumu yakından takip ediyor.