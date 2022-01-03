Çin'de heyecanlandıran antik mezar keşfi!

Çin'in kuzeyinde Kuzey Wei Hanedanlığı'na ait mezar keşfedildi. Shanxi Eyaleti Arkeoloji Enstitüsü tarafından yayınlanan en son araştırma sonuçlarına göre, Datong şehrindeki mezar odasındaki bir sütuna işlenmiş yazıtlar, mezarın inşa yılının 456, sahibinin adının da Lyu Xu olduğunu gösteriyor.

MEZAR ODASINDA TABUT BULUNAMADI

Dış tabut, kuzeyden güneye 1,8 metre uzunluğunda ve doğudan batıya 3,3 metre genişliğinde. Tabutun en yüksek noktası 1,9 metreye ulaşıyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre hırsızlık ve odadaki su sızıntısı nedeniyle, içerideki tabut bulunamadı ve çok az kalıntı ortaya çıkarılabildi.

İKİ MEZAR KORUYUCUSU RESMEDİLMİŞ

Uzmanlar, dış tabutun güney tarafında, egzotik giysiler giymiş, üç uçlu mızrak tutan iki mezar koruyucusu savaşçının oyulmuş resimleri olduğunu kaydetti.

Datong Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Zhang Zhizhong, mezarın keşfinin Çin ile Batı arasındaki etnik entegrasyon ve kültürel alışverişler için yeni materyaller sağladığını söyledi.