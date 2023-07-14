Çin'de üzeri aranan bir kadının iç çamaşırında 5 yılan bulundu - Son Dakika
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Çin'de üzeri aranan bir kadının iç çamaşırında 5 yılan bulundu

14.07.2023 23:13

Çin'de gümrük memurlarının, bir kadının vücudunun garip bir şekle sahip olduğunu fark etmesi üzerine arama yapıldı ve iç çamaşırında 5 adet yılan bulundu. Kadın, yılan kaçakçılığı yaparken yakalandı ve yılanlar yetkililere teslim edildi.

Çin'de gerçekleşen olayda bir kadın, sınırdan yasadışı olarak 5 adet yılan geçirmeye çalıştı. Ancak gümrük memurlarının kadının vücudunun garip bir şekle sahip olduğunu fark etmesi üzerine arama yaptı ve kadının iç çamaşırında 5 adet yılan buldu.

ÇORAPLARA DOLDURUP İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI

Hong Kong gazetesi South China Morning Post'un haberine göre, gümrük memurları, bir kadının beş yılanı çoraplara doldurup sütyenine yerleştirdiğini tespit etti.

Güvenlik görevlilerin vücut şeklinden şüphelendiği kadının iç çamaşırından 5 adet yılan çıktı

ABD'YE ÖZGÜ MISIR YILANLARI

İsmi belirtilmeyen kadın, Çin Gümrük tarafından Shenzhen'deki Futian Limanı'nda yılan kaçakçılığı yaparken yakalandı. Gümrük memurları yılanları ele geçirdi ve yetkililere teslim etti. Öte yandan beş yılanın da Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu ve orta bölgelerine özgü mısır yılanları olduğu belirtildi.

Güvenlik görevlilerin vücut şeklinden şüphelendiği kadının iç çamaşırından 5 adet yılan çıktı
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SON DAKİKA: Çin'de üzeri aranan bir kadının iç çamaşırında 5 yılan bulundu - Son Dakika
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