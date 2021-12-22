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Çin'de 'mükemmel bir şekilde korunmuş' bir dinozor embriyosu bulundu - Son Dakika
BBC

Çin'de 'mükemmel bir şekilde korunmuş' bir dinozor embriyosu bulundu

22.12.2021 14:37
Çin'de 'mükemmel bir şekilde korunmuş' bir dinozor embriyosu bulundu

Bilim insanları bir dinozorun mükemmel bir şekilde korunmuş embriyosunu buldu.

Bilim insanları tıpkı tavuk gibi yumurtasından çıkmaya hazırlanan bir dinozorun mükemmel bir şekilde korunmuş embriyosunu bulduklarını duyurdu.

Çin'in güneyindeki Ganzhou bölgesinde keşfedilen embriyonun 66 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Baby Yingliang adı verilen dinozorun dişsiz bir Teropod dinozoru veya Oviraptorosaur olduğu düşünülüyor. İki ayağı üzerinde yürüyen Teropodlar kısa ön bacaklı ve uzun arka bacaklı dinozorlar olarak tasvir ediliyor.

Yumurta hırsızı kertenkeleler anlamına gelen Oviraptorosaurs, günümüzden 66 ila 100 milyon yıl öncesinde Kretase döneminin sonlarında, bugün Asya ve Kuzey Amerika kıtaları olarak bilinen bölgelerde yaşayan tüylü dinozorlardı.

Araştırmacı Dr. Fion Waisum Ma, bunun bugüne kadar bulunmuş "en iyi dinozor embriyosu" olduğunu söyledi.

Keşif, dinozorlar ve modern kuşlar arasındaki bağlantının daha iyi anlaşılmasını da sağlıyor. Fosilde embriyonun kıvrılmış bir pozisyonda olduğu görünüyor. Bu pozisyon, kuşların yumurtasından çıkmadan hemen önceki duruşuyla aynı.

AFP haber ajansına konuşan Dr. Ma, ''Modern kuşlardaki bu davranışın ilk olarak dinozor atalarından kaynaklandığı ve evrildiğine işaret ediyor.'' dedi.

Araştırma ekibinden Paleontolojist Prof. Dr. Steve Brusatte, Twitter'da, "Bunun hayatı boyunca gördüğü en etkileyici dinozor fosili olduğunu ve embriyonun, yumurtasından çıkmak üzere olan bir dinozora ait olduğunu" belirten bir paylaşım yaptı.

Bebek Yingliang, başından kuyruğuna 27 cm uzunluğunda ve 17 cm uzunluğundaki bir yumurtanın içinde kıvrılmış pozisyonda yatıyor. Yumurta Çin'deki Yingliang Stone Doğal Tarih Müzesi'ne getirildi.

İlk olarak 2000 yılında keşfedilen yumurta on yıl boyunca saklandı.

Müzede inşa çalışmalarının başlamasıyla eski fosillerin yeniden sınıflandırılması gerekti. Araştırmacılar ancak o zaman yumurtayı tekrar ele alıp, içinde bir embriyo olabileceğinden şüphelendiler.

Dinozorun vücudunun bir bölümü hâlâ kaya ile kaplı ve araştırmacılar ileri tarama teknikleriyle iskeletinin tam görüntüsünü elde etmeye çalışıyor.

Çin'de 'mükemmel bir şekilde korunmuş' bir dinozor embriyosu bulundu
Çin'de 'mükemmel bir şekilde korunmuş' bir dinozor embriyosu bulundu

Çin Halk Cumhuriyeti, Yumurta, Tavuk, Asya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de 'mükemmel bir şekilde korunmuş' bir dinozor embriyosu bulundu - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Çin'de 'mükemmel bir şekilde korunmuş' bir dinozor embriyosu bulundu - Son Dakika
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