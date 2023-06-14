Çin'de şiddetli rüzgar restoranın tentesini uçurdu, en az 10 kişi havada uçtu - Son Dakika
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Çin'de şiddetli rüzgar restoranın tentesini uçurdu, en az 10 kişi havada uçtu

14.06.2023 16:05

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Yichang kentine bağlı Yiling semtinde bir restoranın bahçesinde bulunan tente şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Restoran çalışanları ve müşteriler tenteyi tutmaya çalışsa da başarısız oldu ve en az 10 kişi tenteyle birlikte havada uçtu. Olayda yaralanan olmazken, tenteyle birlikte savrulan kişilerden birinin restoranın sahibi olduğu ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Yichang kentine bağlı Yiling semtinde şiddetli rüzgâr etkili oldu. Rüzgarda bir restoranın bahçesinde bulunan tente hareket etmeye başladı.

TENTEYLE BİRLİKTE HAVALANDILAR

Restoran çalışanları ve müşteriler tentenin uçmasını önlemek için tenteyi tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şiddetli rüzgâr nedeniyle tenteyle birlikte insanlar da havaya uçtu. En az 10 kişi tenteyle birlikte havalanırken 2 kişinin yere düştüğü görüldü. O esnada restorandaki masa ve sandalyeler de dağıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Tenteyle birlikte savrulan kişilerden birinin restoranın sahibi olduğu ve şu an hastanede tedavi gördüğü ifade edilirken olayda başka yaralanan olmadı. O anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çin'de şiddetli rüzgar restoranın tentesini uçurdu, en az 10 kişi havada uçtu - Son Dakika
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