Doğu Türkistan'da çıkan yangında annesi ve 4 kardeşini kaybeden kız açıklamaları ile yürekleri dağladı

Doğu Türkistan'ın Urumçi kentinde 21 katlı bir binada yangın çıkmış ve Çin'in karantina politikasıyla apartmanın çıkış kapılarının demir telle kilitlenmesi nedeniyle kaldıkları binadan çıkamayan, aralarında çocukların da bulunduğu 44 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında annesi ve 4 kardeşini kaybeden Muhammed Memeteli ve ablası Şerafet Memeteli basın toplantısı düzenledi.

"SESLERİNİ BİLE DUYAMAMIŞKEN ÖLÜM HABERLERİNİ ALDIK"

Türkiye'de bilgisayar mühendisliği okuyan 22 yaşındaki Muhammed Memeteli, "6 yıldır aileme ulaşamıyorum. Onlarla hiç irtibata geçip seslerini duyamadım. Biz ablamla Türkiye'ye sonra da babam ve abimi de hemen hapse atmışlar. Ben ailemle konuşmak, seslerini duymak isterken ölüm haberlerini sosyal medyadan aldık. Bu yangında, annem ve 4 kardeşim vefat etti. Kardeşlerim; 13, 11, 9 ve 5 yaşındaydı.

"HAPİSTE OLAN ABİM VE BABAMA ULAŞMAK İSTİYORUM"

Şu anda orada hapiste olan babam Muhammat Ali Memetniyaz ve abim İlyas Rehim'e ulaşmak istiyorum. Serbest bırakılmalarını istiyorum. Ayrıca yine hiçbir haber alamadığım kardeşlerim Enes Memeteli ile Muhammetniyaz Memeteli'ye ulaşmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

"İTFAİYE APARTMANIMIZA ÇOK YAKINDI"

Bulundukları apartman alanının boş olduğunu ve yangının kolaylıkla södürülebileceğini belirten Muhammed, "Çin hükümetinden bu yangınla ilgili açıklama bekliyorum. Çünkü yangın çıktığında 3-4 saat itfaiye neredeydi, yangını çok hızlı söndürebilecek konumdayken neden hemen söndürmediler, neden orada bakıp kaldılar? İtfaiye de apartmanımıza çok yakındı. Hastane de çok yakındı" dedi.

"VEFAT EDEN KARDEŞİMİN YÜZÜNÜ HİÇ GÖRMEMİŞTİM"

Abla Şerafet Memeteli ise gözyaşlarını tutamayarak "Henüz vefat eden en küçük kardeşimin yüzünü bile görememiştim. Yangında apartmandan aşağı inmişler, merdivenlerin kapısı kapalıymış. Ölüm haberlerini aldım ama hiç inanmadım. Artık ölü gibiyim ve hiçbir şey hissetmiyorum. Buradan herkese sesleniyorum. Eğer insansanız, küçücük vicdanınız varsa orada sizin de aileniz olabilirdi. Tüm dünyaya, Müslümanlara, insan haklarına sesleniyorum, Doğu Türkistan'da zulüm var. Kimse buna sessiz kalmasın" şeklinde seslendi.