Çin\'de Yapılması Planlanan Tren Garı Tasarımı Hijyenik Pede Benzetildi

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Çin'in Nanjing kentinde yapılması planlanan tren garı için önerilen tasarım, ülkedeki internet kullanıcıları tarafından hijyenik pede benzetildi.

Yetkililer, Kuzey Nanjing tren garı tasarımının, kentin bilinen özelliklerinden biri olan erik çiçeklerinden ilham aldığını söylüyor.

Ancak internet kullanıcıları, tasarımın hijyenik pede benzediğine dikkat çekti.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'daki bir yorumda "Bu dev bir hijyenik ped. Erik çiçeğine benzediğini söylemek komik" dedi.

Başlık, çeşitli Çinli sosyal medya platformlarında milyonlarca kez görüntülendi.

Bir Weibo kullanıcısı "Hepimiz hemen bunun bir hijyenik ped olduğunu anlıyoruz da, mimarlar nasıl anlayamıyor? dedi.

Bir başka kullanıcı da "Toplumun dikkatini kadınların adet ayıplanmasına uğramasına dikkat çekmek için bu şansı kullanmalıyız. Bu, zamanının ötesinde bir tasarım" sözleriyle dalga geçti.

Resmi Nanjing Daily gazetesine göre, ilk tasarıma Jiangsu bölgesi yönetimi ve Çin Devlet Demiryolları Grubu yeşil ışık yaktı.

2017'de Nanjing Morning News adlı bir haber sitesine göre garın inşası tahminen 20 milyar yuana (2 milyon 763 bin dolar) mal olacak.

Çin'de daha önce de bazı mimarı tasarımlar dikkat çekmişti.

Devlet yayıncısı CCTV'nin genel merkez binası, kendine has tasarımıyla Çin'de birçok kişi tarafından "Büyük boksör külot" diye tanımlanıyor.