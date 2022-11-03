Uzaya fırlatılan 10 katlı bina büyüklüğündeki roket, dünyaya doğru ilerlemeye başladı! Her an Türkiye'ye düşebilir - Son Dakika
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Uzaya fırlatılan 10 katlı bina büyüklüğündeki roket, dünyaya doğru ilerlemeye başladı! Her an Türkiye'ye düşebilir

03.11.2022 17:07

31 Ekim'de Çin'den fırlatılan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesi dünyaya doğru ilerleyişini sürdürüyor. 10 katlı bina büyüklüğünde olan roketin düşebileceği ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesi bugün, yarın ya da cumartesi günü Dünya'ya düşecek. ABD merkezli Insider internet sitesinin haberine göre, yaklaşık 10 katlı bir bina büyüklüğünde olan roket gövdesinin Dünya'da nereye düşeceği ise belli değil. Fakat roket gövdesinin düşebileceği ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

KIRSAL BÖLGEYE DÜŞME İHTİMALİ YÜKSEK

Havacılık ve uzay şirketi Aerospace Corporation, düşüş esnasında roketin bir kısmının yanacağını fakat roket gövdesinin yanamayacak kadar büyük olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından roketin düşebileceği tahmini lokasyonlarla ilgili bir harita paylaşan şirket, roket parçasının okyanusa veya kırsal bir bölgeye düşme ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

ÇİN'İ KINADILAR

Uzay endüstrisi liderleri, Çin'i kontrolsüz şekilde Dünya'ya geri dönen ve insan hayatı ile mülkiyetlerini tehlikeye atan roket gövdesi nedeniyle kınadı.

8 DAKİKA SONRA ROKETTEN AYRILDI

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan 31 Ekim'de yapılan açıklamada, Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin ülkenin güneyindeki Hainan Adası'nda yer alan Wenchang fırlatma alanından yerel saatle 15.37'de fırlatıldığı bildirilmişti. Modülün fırlatmadan 8 dakika sonra taşıyıcı roketten ayrılarak belirlenen yörüngeye girdiği aktarılmıştı. Mengtian modülünün 17,88 metre uzunluğunda ve 23,3 ton fırlatma ağırlığına sahip olduğu kaydedilmişti.

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SON DAKİKA: Uzaya fırlatılan 10 katlı bina büyüklüğündeki roket, dünyaya doğru ilerlemeye başladı! Her an Türkiye'ye düşebilir - Son Dakika
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