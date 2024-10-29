Çin\'den ABD Yatırım Kısıtlamalarına Tepki

Dünya

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'e karşı yatırım kısıtlama kararı almasına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'e karşı yatırım kısıtlama kararı almasından memnuniyetsizlik duyduklarını bildirdi. ABD yönetimi aldığı bir kararla, ABD'li kişi ile şirketlerin yarı iletken ve yapay zeka gibi ileri teknoloji alanlarında Çin'e yatırım yapmalarını kısıtlayacağını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugünkü basın toplantısında konuyu değerlendirdi. Lin, ABD'nin söz konusu yatırım kısıtlamasından memnuniyetsizlik duyduklarını belirtti. Lin, Çin'in kendi meşru çıkarlarını korumak için tüm önlemleri alacağını aktardı.