Çin'den dikkat çeken karar: Doğum kontrol ürünlerine vergi geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Çin'den dikkat çeken karar: Doğum kontrol ürünlerine vergi geldi

Çin\'den dikkat çeken karar: Doğum kontrol ürünlerine vergi geldi
02.01.2026 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında olmasına rağmen, düşen doğum oranını dengelemek amacıyla tartışmalı bir adım attı. Ülkede prezervatif ve diğer doğum kontrol ürünlerine yüzde 13 KDV getirildi.

Çin hükümeti, uzun yıllardır doğum kontrol ürünleri için uygulanan vergi muafiyetini sona erdirme kararı aldı. Yeni Katma Değer Vergisi (KDV) düzenlemesi kapsamında, 1 Ocak 2026 itibarıyla prezervatif başta olmak üzere doğum kontrol ürünlerine yüzde 13 oranında KDV uygulanacak. Kararın, ülkede giderek düşen doğum oranlarına karşı alınan önlemlerden biri olduğu değerlendiriliyor.

VERGİ MUAFİYETİ KALDIRILDI, STANDART KDV YÜRÜLÜĞE GİRDİ

Yürürlüğe giren yeni KDV Kanunu ile birlikte, daha önce "temel sağlık ürünü" kapsamında vergiden muaf tutulan doğum kontrol ürünleri bu listenin dışına çıkarıldı. Böylece söz konusu ürünler, Çin'de uygulanan standart yüzde 13'lük KDV oranına tabi hale geldi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VE ALAY BİRARADA

Karar, Çin'de sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, uygulamayı ironik paylaşımlarla eleştirirken, bazıları ise doğum kontrol ürünlerinin pahalılaşmasının çiftlerin özel yaşamı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savundu.

Bir kullanıcı, "Bu fikri ortaya atan uzman kim?" diye sorarken, bir diğeri düşük doğum oranlarının asıl nedeninin ekonomik baskılar olduğunu vurguladı.

"SORUN VERGİ DEĞİL, YAŞAM KOŞULLARI" ELEŞTİRİSİ

Tepki gösteren kullanıcılar, düşük gelir seviyeleri, uzun çalışma saatleri, yetersiz tatil hakları ve artan yaşam maliyetlerinin çocuk sahibi olmayı zorlaştırdığına dikkat çekti. Hükümetin bu temel sorunlar yerine "ikincil detaylarla" uğraştığı yönünde eleştiriler öne çıktı.

TEK ÇOCUKTAN 3 ÇOCUĞA UZANAN POLİTİKA DEĞİŞİMİ

Çin, onlarca yıl boyunca uyguladığı "tek çocuk" politikasını 2016'da iki çocuğa, 2021'de ise üç çocuğa izin verecek şekilde gevşetmişti. Bu adımların arkasında, hızla yaşlanan nüfus ve azalan toplam nüfus bulunuyor.

TEŞVİKLER YETMEDİ, NÜFUS AZALMAYA DEVAM EDİYOR

Vergi indirimleri, uzatılan ebeveyn izinleri ve yerel destek programlarına rağmen Çin, doğum oranlarını artırmakta zorlanıyor. Uzmanlara göre yüksek konut fiyatları, eğitim masrafları ve ekonomik belirsizlik, genç nüfusun çocuk sahibi olma kararını ertelemesinde belirleyici rol oynuyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de nüfus, üst üste üçüncü yılda da geriledi. Uzmanlar, mevcut eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

Ekonomi, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'den dikkat çeken karar: Doğum kontrol ürünlerine vergi geldi - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı
Soğuğu en iyi anlatan kare Kuğulu Park havuzu dondu Soğuğu en iyi anlatan kare! Kuğulu Park havuzu dondu
Artık kodu bile belli Dev içecek firması borsaya giriyor Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor

07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
23:11
Beşiktaş’ta varsa yoksa Hadjam
Beşiktaş'ta varsa yoksa Hadjam
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
22:18
Almanya’daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
22:10
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 07:33:38. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'den dikkat çeken karar: Doğum kontrol ürünlerine vergi geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.