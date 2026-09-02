Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 10 Yıl Aradan Sonra Mısır'ın Başkenti Kahire'ye Resmi Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 10 Yıl Aradan Sonra Mısır'ın Başkenti Kahire'ye Resmi Ziyarette Bulundu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 10 Yıl Aradan Sonra Mısır\'ın Başkenti Kahire\'ye Resmi Ziyarette Bulundu
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 10 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Şi ve eşi Peng Liyuan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi tarafından karşılandı. Şi, ziyaret kapsamında Sisi ile Çin-Mısır ilişkilerini, çok yönlü iş birliğini ve küresel ile bölgesel konuları ele alacaklarını belirtti.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, 10 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi tarafından karşılandı. 10 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Şi, havalimanında yaptığı konuşmada, Çin hükümeti ile halkı adına Mısır hükümeti ve halkına en içten selamları ile iyi dileklerini iletti. Şi, Çin ve Mısır'ın binlerce yıllık kadim medeniyetler olduklarını söyleyerek, "İki ülke arasındaki geleneksel dostluk köklü bir geçmişe sahip ve zaman içinde daha da güçlendi" dedi.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasının üzerinden geçen 70 yıl boyunca Çin ile Mısır'ın uluslararası ve bölgesel değişimlere rağmen güçlü dayanışmayı sürdürdüğünü belirten Şi, son yıllarda kendisi ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Çin-Mısır kapsamlı stratejik ortaklığının gelişmesine öncülük ettiğini bildirdi. Şi, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Sisi ile Çin-Mısır ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasında çok yönlü iş birliği ile küresel ve bölgesel konuları ele alacaklarını kaydederek, "Ziyaretin Çin-Mısır dostluğunun tarihinde yeni bir sayfa açılmasına, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni düzeye taşınmasına ve Çin-Mısır kapsamlı stratejik ortaklığının geliştirilmesine güç katacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 10 Yıl Aradan Sonra Mısır'ın Başkenti Kahire'ye Resmi Ziyarette Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 10 Yıl Aradan Sonra Mısır'ın Başkenti Kahire'ye Resmi Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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