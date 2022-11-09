Çin liderinden tüm dünyayı tedirgin edecek açıklama: Savaşa hazır olun - Son Dakika
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Çin liderinden tüm dünyayı tedirgin edecek açıklama: Savaşa hazır olun

09.11.2022 09:40

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping (Şi Cinping), ülkenin güvenlik açısından artan istikrarsızlık ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "ordunun muharebe kabiliyetini artırması ve savaşa hazırlıklı olması gerektiğini" ifade etti.

Çin Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Xi Jinping, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) komuta karargahı olan Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) müşterek harekat merkezini ziyaret ederek, önemli mesajlar verdi.

"SAVAŞA HAZIRLIKLI OLUN"

Yeni dönemde Çin ordusunun zorlu ve ağır bir görevle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Xi, "Tüm silahlı kuvvetler, tek ve en temel kriter olarak muharebe kabiliyetine odaklanmalı, tüm çalışmalarını savaşa hazırlık ve kazanma kabiliyetine erişme hedefi doğrultusunda yürütmeli" dedi.

"DĞNYA HIZLI DEĞİŞİMDEN GEÇİYOR"

Xi, "dünyanın yüz yılda görülen hızlı bir değişimden geçtiğine" dikkati çekerek, "Çin ordusu, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumalı, partinin ve halkın kendisine ifade ettiği görevleri yerine getirmelidir" ifadesini kullandı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

Ziyarette askeri kamuflaj ve bot giydiği görülen Xi, komutanlara yaptığı görüşmede, ÇHKO'nun 100. kuruluş yıl dönümü olan 2027'ye kadar dünyanın üst sınıf silahlı kuvvetlerinden biri haline getirilmesi hedefine işaret ederek, "Bunu başarmak için elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.

Çin lideri ordunun, "mutlak bağlılığa dayalı, planlamada iyi, komutada etkin ve kazanma cesaretine sahip bir örgütlenme oluşturması gerektiğini" belirtti.

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Xi Jinping, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin liderinden tüm dünyayı tedirgin edecek açıklama: Savaşa hazır olun - Son Dakika


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