Çin Dışişleri Bakanı Yi: Ukrayna krizinde bir taraf değiliz ancak ateşi körüklemeyeceğiz - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Yi: Ukrayna krizinde bir taraf değiliz ancak ateşi körüklemeyeceğiz

18.07.2022 11:08
Çin Dışişleri Bakanı Yi: Ukrayna krizinde bir taraf değiliz ancak ateşi körüklemeyeceğiz

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile yaptığı telefon görüşmesinde "Çin, Ukrayna krizinde bir taraf değil ancak biz ne seyirci kaldık ne de ateşi körükleyeceğiz.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile yaptığı telefon görüşmesinde "Çin, Ukrayna krizinde bir taraf değil ancak biz ne seyirci kaldık ne de ateşi körükleyeceğiz. Biz, barışı ve müzakereleri teşvik etme konusunda her zaman kararlı ve ısrarcı olduk" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dün, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Macar Bakan Szijjarto'nun, Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere Avrupa ve Macaristan'daki mevcut durumdan bahsettiği ifade edilirken, Yi'nin de Ukrayna'daki krizin sadece Avrupa'yı etkilemediğini, olumsuz etkilerinin tüm dünyaya yayıldığını söylediği kaydedildi. Yi, "Çin, Ukrayna krizinde bir taraf değil ama biz ne seyirci kaldık ne de ateşi körükleyeceğiz. Biz, barışı ve müzakereleri teşvik etme konusunda her zaman kararlı ve ısrarcı olduk. Ukrayna krizinden alınan dersler derin ve tüm taraflarca ciddi olarak öğrenilmeye değerdir. Kalıcı barış ve güvenliği sağlamak için uzun vadede tüm taraflar dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik çerçevesi oluşturmayı tartışmalıdır" dedi.


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Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin Dışişleri Bakanı Yi: Ukrayna krizinde bir taraf değiliz ancak ateşi körüklemeyeceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Yi: Ukrayna krizinde bir taraf değiliz ancak ateşi körüklemeyeceğiz - Son Dakika
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