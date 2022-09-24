Çin'de bomba iddia: Ülkede darbe oldu, devlet başkanı Xi Jinping tutuklandı

Saat 21.00'i işaret eden Ümit Özdağ, Bakan Soylu ile ilgili videoyu paylaştı

Çin'de iddialara göre büyük bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Ülkede tren seferlerinin durduğu ve birçok uçuşun da iptal edildiği söyleniyor. ABD'de yaşayan ve Çin ile ilgili haberler yapan bir gazetecinin yakın zamanda paylaştığı video ise darbe söylentilerini daha da kuvvetlendirdi. Görüntülerde büyük bir askeri konvoyun Pekin'e giriş yaptığı görülüyor.

GÖREVDEN ALINDIĞI İDDİA EDİLİYOR

İddialara göre; Çin Komünist Partisi'nin en yüksek yönetim grubu olan Daimi Komite, Xi'yi görevden alıp ev hapsinde tutuyor. ÇKP'nin 105 yaşındaki eski daimi üyesi Song Ping liderliğindeki bir grup, Xi'yi ihanetle suçlayarak ordu ile işbirliği yaptı. Komitenin, Xi' ev hapsine aldığı iddia ediliyor.

Çin Komünist Partisi, Mao'nun ölümünün ardından yakın zamana kadar eşitler arası bir komite tarafından yönetiliyordu. Çin liderleri en fazla iki dönem başkanlık yapabiliyordu. Xi bu düzeni yıkıp Mao gibi tek adam olma yolunda çok ciddi adımlar atmıştı.

Xi Jinping

"Xİ YURT DIŞINA ÇIKTIĞINDA PLANLANDI"

Başkan Xi, Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı için yurt dışına çıktığında ordunun harekete geçtiği ve Xi'nin yetkilerinin kaldırıldığı iddia ediliyor. Ayrıca ülkede karşı bir darbe olmaması için büyük bir askeri konvoyun Pekin'e girerek şehri kontrol altına aldığı ve giriş-çıkışları kapattığı söylentiler arasında yer alıyor.

NE DEMİŞTİ?

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki gün önce orduya savaşa hazır olmaya odaklanma talimatı vererek, silahlı kuvvetlerde gelecekteki reformlara ilişkin planlamanın güçlendirilmesi açıklaması yapmıştı. Bu talimat ile Çin'in Tayvan'a askeri bir operasyon yapacağı iddia edilmişti.