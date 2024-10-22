Çin-Hindistan Sınır Anlaşmazlığında İlerleme

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ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin- Hindistan sınır anlaşmazlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığıyla ilgili konuştu.

Lin açıklamasında, "Bir süredir Çin ile Hindistan, diplomatik ve askeri kanallar aracılığıyla, sınır konusunda yoğun iletişimi sürdürürken, ilgili anlaşmazlıklar çözüldü. Bir sonraki adımda Çin, üzerinde mutabakata varılan çözümleri hayata geçirmek için Hindistan ile çalışacaktır" dedi.