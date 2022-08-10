Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs ortaya çıktı! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük... - Son Dakika
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Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs ortaya çıktı! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...

10.08.2022 15:48

Çin'de dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un ardından şimdi de hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülen Langya (LayV) isimli henipavirüs tespit edildi. 35 kişiye geçtiği belirlenen virüsün en belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük olarak öne çıkıyor. Langya virüsünün insandan insana yayılabileceğine dair bir kanıta ise henüz rastlanmadı.

Çin'in doğusundaki Hennan ve Şantung eyaletlerinde yeni bir virüs paniği yaşanıyor. Hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülen Langya (LayV) isimli henipavirüs, şu ana kadar 35 kişide tespit edildi.

"TESPİT EDİLEN VAKALAR CİDDİ DEĞİL"

Ağırlıklı olarak kır farelerinde rastlanan virüs hakkında Çin, Singapur ve Avustralya'dan araştırmacıların kaleme aldığı makale New England Tıp Dergisi'nde yayınlandı. Singapur'daki Duke-NUS Tıp Okulu'ndan araştırmacı Wang Linfa, tespit edilen vakaların ciddi olmadığını ve panik yapılmaması gerektiğini söyledi. Linfa buna rağmen, doğada bulunan ve insanları enfekte edebilecek çok sayıda virüsün öngörülemeyen sonuçlara neden olabileceği gerekçesiyle alarmda olmaya ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti.

MEMELİ HAYVANLAR VİRÜSÜN DOĞAL REZERVUARI OLABİLİR

Araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda, test edilen kır farelerinin yüzde 27'sinde Langya virüsü tespit edildi. Köpeklerin yüzde 5'inin ve keçilerin yüzde 2'sinin de virüs testleri pozitif çıktı. Köstebek gibi memeli hayvanların virüsün doğal rezervuarı olabileceği düşünülüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ndeki araştırmacılar ise, insanlarda görülen her 4 virüsten 3'ünün hayvanlardan insanlara geçmiş olabileceğini tahmin ediyor.

BM UYARMIŞTI

Birleşmiş Milletler (BM), daha önce de iklim krizi ve yaban hayatındaki sömürünün artışı nedeniyle dünyada çok sayıda benzer hastalığın görülebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi'nden pazar günü yapılan açıklamada, Langya virüsü ile ilgili çalışmaların yakından takip edildiği belirtilmişti.

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Shandong, Henan, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs ortaya çıktı! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs ortaya çıktı! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük... - Son Dakika
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