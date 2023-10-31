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Çin'in önde gelen teknoloji şirketleri Alibaba ve Baidu, çevrimiçi olarak sunulan dijital haritalardan İsrail'in resmi adını çıkardı - Son Dakika

Çin'in önde gelen teknoloji şirketleri Alibaba ve Baidu, çevrimiçi olarak sunulan dijital haritalardan İsrail'in resmi adını çıkardı

Son Güncelleme: 31.10.2023 11:55

Hamas ile yaşanan çatışmalar sonrası Çin kamaoyundan gelen çağrılar sonrası Çin'in önde gelen teknoloji şirketleri Alibaba ve Baidu haritalardan İsrail ismini çıkardı.

Çin'in önde gelen teknoloji şirketleri Alibaba ve Baidu, çevrimiçi olarak sunulan dijital haritalardan İsrail'in resmi adını çıkardı. Hareket, Yahudi ülkesi ileHamas arasındaki savaşın ardından Çin internetinin antisemitizmle dolup taştığı bir dönemde geldi.

Wall Street Journal Pazartesi günü ilk olarak Baidu ve Alibaba'nın artık İsrail'den ismiyle bahsetmediğini bildirdi.

Raporda, "Baidu'nun Çince dilindeki çevrimiçi haritaları, İsrail'in uluslararası kabul görmüş sınırlarının yanı sıra Filistin toprakları ve önemli şehirleri de belirliyor, ancak ülkeyi ismine göre açıkça tanımlamıyor" dedi.

Özellikle Lüksemburg gibi küçük ulusların isimleri bütünüyle görülebiliyorken İsrail'in isimleri görülmüyor. Çinli şirketler şu ana kadar bu hamlenin arkasında herhangi bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz ay boyunca antisemitizm, Çin Komünist Partisi tarafından sıkı bir şekilde izlenen Çin internetine sıçradı.

Önde gelen bir Çinli milliyetçi yorumcunun bir yorumu, Çin'in X benzeri platformu 'Weibo'da büyük bir ilgi uyandırdı ve Batı'yı "başkalarını köşeye sıkıştırmaması" konusunda uyardı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Çin'in önde gelen teknoloji şirketleri Alibaba ve Baidu, çevrimiçi olarak sunulan dijital haritalardan İsrail'in resmi adını çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in önde gelen teknoloji şirketleri Alibaba ve Baidu, çevrimiçi olarak sunulan dijital haritalardan İsrail'in resmi adını çıkardı - Son Dakika
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