Çin'in yeni Kabil Büyükelçisi, Taliban'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Çin'in yeni Kabil Büyükelçisi, Taliban'a güven mektubu sundu

Çin\'in yeni Kabil Büyükelçisi, Taliban\'a güven mektubu sundu
Son Güncelleme: 14.09.2023 09:12

Afganistan'da Çin'in yeni Kabil Büyükelçisi Cao Şıng, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund'a güven mektubunu takdim etti. Çin'in Afganistan'ın iç işlerine karışma niyeti olmadığını vurgulayan Cao, Afganistan'ın bağımsızlığına ve kararlarına saygı duyduğunu dile getirdi.

Afganistan'da ilk kez bir ülkenin büyükelçisi, Taliban yönetimine güven mektubunu sundu. Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, düzenlenen törende Çin'in yeni Kabil Büyükelçisi Cao Şıng'ın sunduğu güven mektubunu aldı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Taliban hükümeti sözcü yardımcısı Bilal Kerimi, sosyal medya hesabından, Çin'in yeni Kabil Büyükelçisi Cao Şıng'ın göreve başlaması için güven mektubunu Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Ahund'a takdim ettiği paylaşımını yaptı.

Kerimi, törende Çin'in Afganistan'ın iç işlerine karışma gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Cao'nun Afganistan'ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve kararlarına saygı duyduğunu dile getirdiğini vurguladı. Taliban hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid de Çin'in yeni büyükelçi atayarak, Taliban hükümetinin resmen tanınması yolunda önemli adım attığını söyledi.

Çin'in yeni Kabil Büyükelçisi, Taliban yönetimine güven mektubunu sundu

İKİ ÜLKE ARASINDA PETROL ANLAŞMASI VAR

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından gözler, Çin'in Afganistan'daki yatırımlarının boyutuna çevrilmişti. Her ne kadar Taliban hükümetini resmi olarak tanımasa da Çin yönetimi Afganistan'daki madenlerin işletilmesi konusunda Taliban hükümetiyle birtakım anlaşmalar imzalamıştı.

Taliban geçici hükümeti ile Çinli şirket (CAPEIC) arasında, 5 Ocak'ta, ülkenin kuzeyindeki Amu Nehri çevresinde petrol arama ve çıkarma konusunda bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, Cüzcan, Faryab ve Sar-i Pul vilayetlerinde toplamda 4 bin 500 kilometrekarelik alanda petrol araması yapılacak. Çinli şirketin ilk sene 150 milyon dolar, ilk 3 yılda da toplam 540 milyon dolar yatırım yapması bekleniyor.
Öte yandan, Taliban yönetimi, kuzeydeki Badahşan vilayeti üzerinden Çin'e açılan Vuhan Koridoru'nun aktif bir ticaret yoluna dönüşmesini istiyor ve bunun için Çin hükümetinden destek bekliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Çin'in yeni Kabil Büyükelçisi, Taliban'a güven mektubu sundu - Son Dakika


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