95 yaşındaki adam baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Boynuna saplı bir kurşun bulundu - Son Dakika
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95 yaşındaki adam baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Boynuna saplı bir kurşun bulundu

10.11.2022 09:47
95 yaşındaki adam baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Boynuna saplı bir kurşun bulundu

Baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede röntgen çektiren 95 yaşındaki Zhao He'nin sonuçları alan doktorlar gördükleri detay karşısında hayrete düştü. Çin ordusu adına İkinci Dünya Savaşı'nda görev alan adamın boynuna saplı bir kurşun bulan doktorlar bu kurşunun tam 70 yıldan bu yana adamın boynunda durduğunu belirledi.

95 yaşındaki Zhao He adlı adam, 25 yaşındayken İkinci Dünya Savaşı'na katıldı ve Çin Ordusu lehine çatıştı. Savaş sırasında vücudunun bazı bölgelerine kurşun alan adam, bu kurşunların vücudundan çıktığını sanıyordu ancak gerçek öyle olmadı.

BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ

Uzun süreden bu yana devam eden baş ve boyun ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Zhao He'nin röntgeninin çekilmesine karar verildi. Sağlık ekipleri kısa sürede adamın röntgenini çekti ve doktorlara teslim etti.

Baş ağrısıyla hastaneye giden 95 yaşındaki adamın röntgeni doktorları hayrete düşürdü

DOKTORLAR HAYRETE DÜŞTÜ

Zhao He'nin röntgenini kontrol eden doktorlar, karşılaştıkları manzarayla dehşete düştü. Çünkü adamın boynuna saplı bir halde kurşun tespit edildi. Adamın görüşüne başvuran doktorlar, bu kurşunun tam 70 yıldan bu yana adamın boynunda olduğunu tespit etti.

AMELİYAT OLMAYI KABUL ETMEDİ

Konuyla ilgili açıklamada bulunanZhao'nun damadı, kayınbabasının savaş sırasında birçok kurşun aldığını ancak bundan habersiz olduğunu söyledi. Zhao ise yaşının ilerlemesi nedeniyle riskli olarak görülen ameliyatı kabul etmedi ve merminin çıkarılmasını istemedi. Yaşlı adam, bu mermiyle ölmek istediğini dile getirdi.

Baş ağrısıyla hastaneye giden 95 yaşındaki adamın röntgeni doktorları hayrete düşürdü
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 95 yaşındaki adam baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Boynuna saplı bir kurşun bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 95 yaşındaki adam baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Boynuna saplı bir kurşun bulundu - Son Dakika
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