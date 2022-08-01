Çin'den korkutan adım! Roket enkazı kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya düşünce, NASA'dan sert tepki geldi

Geçtiğimiz hafta Uzay İstasyonu için yörüngeye bir roket fırlatan Çin, roket parçasının Dünya atmosferine kontrolsüz bir şekilde giriş yapmasına izin verdi. Long March 5B isimli roketin parçaları Hint Okyanusu'na zararsız bir şekilde düştü, ancak Çin'in bu tutumu tüm dünyada tepki çekti.

ÇİN, ROKETİN KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE DÜNYA'YA DÜŞÜŞÜNE İZİN VERDİ

Çin Uzay Ajansı, geçtiğimiz haftalarda fırlatılan Long March 5'in kalıntılarının Dünya'ya düşeceğini söyledi. Uzmanlar herhangi bir tehlike oluşturmayacağını vurgulamış olsa da, uzay enkazını kontrolsüz bir şekilde düşmesine izin vermesi dikkat çekti.

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ABD Uzay Komutanlığı tarafından yapılan paylaşıma göre Long March 5, 30 Temmuz tarihinde Hint Okyanusu'na yeniden girdi. Kuzey Pasifik'te yer alan Filipinler'e bağlı Palawan adasının açıklarına düştü. Roket, Çin'in uzay istasyonu Tiangong'a bir laboratuvar modülü taşıyordu.

NASA ÇİN'E TEPKİ GÖSTERDİ: YÖRÜNGE BİLGİLERİNİ PAYLAŞMADI

NASA Yöneticisi Bill Nelson başta olmak üzere birçok kurum, Asya ülkesinin bu kontrolsüz tutumunu eleştirdi. Nelson yaptığı açıklamada, " Çin Halk Cumhuriyeti, Long March 5B roketinin Dünya'ya geri dönmesiyle ilgili yörünge bilgilerini paylaşmadı" dedi.

Fakat Nelson, Long March 5B gibi "oldukça yüksek can ve mal kaybı riski" taşıyan ağır yüklü araçların potansiyel enkaz etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Enkazın çoğu atmosferde yandığı için tehlike oluşturmadığını söyleyen Nelson, Dünya'ya düşmesinin bile tehlikeli olduğunu vurguladı. Çinli yetkililerse, Long March 5B'nin bıraktığı parçaları yönlendirmenin veya kontrol etmenin hiçbir yolunun olmadığı ifade edildi.

ÇİN'DEN KENDİ UZAY İSTASYONU İÇİN DEV ADIM

Çin, Wentian adlı ikinci modülünü Tiangong uzay istasyonuna başarıyla fırlattı. Wentian modülü, taykonot olarak da bilinen Çinli astronotların istasyonda geçirdikleri süre boyunca çeşitli bilimsel deneyler yapmalarını sağlayan donanımları içeriyor.