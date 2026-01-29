Çin, sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesini idam etti - Son Dakika
Dünya

Çin, sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesini idam etti

Çin, sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesini idam etti
29.01.2026 12:30
Çin'de, Myanmar merkezli dolandırıcılık şebekeleriyle bağlantılı 11 kişi idam edildi. İnternet üzerinden sahte aşk ilişkileri kurarak ve kripto para vaadiyle insanları dolandıran bu kişiler, suç ağlarında kilit roller oynamıştı. Dolandırıcılık yöntemlerine karşı Çin yönetimi baskıyı artırırken, alınan karar ülke içinde ve uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

Çin, Myanmar merkezli dolandırıcılık şebekeleriyle bağlantılı 11 kişiyi idam etti. İdam edilen kişilerin, internet üzerinden sahte aşk ilişkileri kurarak ve kripto para vaadiyle insanları dolandıran suç ağlarında kilit roller üstlendiği açıklandı.

Son yıllarda özellikle Güneydoğu Asya'da hızla yayılan bu dolandırıcılık yöntemlerine karşı Çin yönetimi baskıyı artırırken, alınan karar ülke içinde ve uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

Sahte aşk tuzaklarıyla milyonlarca insan dolandırıldı

Myanmar'ın sınır bölgelerinde kurulan ve "dolandırıcılık merkezleri" olarak bilinen yapılarda, internet kullanıcıları sahte romantik ilişkilerle kandırılıyor. Dolandırıcılar, kurbanlarıyla uzun süreli duygusal bağ kurarak güven kazanıyor, ardından kripto para yatırımı ya da farklı bahanelerle para talep ediyor.

Bu şebekeler başlangıçta Çinlileri hedef alırken, zamanla İngilizce ve başka dillerde de faaliyet göstermeye başladı. Böylece dünyanın birçok ülkesinden insanlar dolandırıldı.

Yetkililer, bu merkezlerde çalışanların bir bölümünün isteyerek suç işlediğini, bir bölümünün ise zorla çalıştırılan yabancılar olduğunu belirtiyor.

Çin devlet medyasına göre, 11 kişi Eylül ayında doğudaki Wenzhou kentinde görülen davada ölüm cezasına çarptırıldı. Karar, Çin'in en üst yargı organı olan Yüksek Halk Mahkemesi tarafından da onaylandı.

Mahkeme, sanıkların 2015 yılından bu yana işlediği suçlara dair delillerin açık ve kesin olduğunu belirtti.

"İdam edilenlerin suçları arasında kasten adam öldürme, ağır yaralama, yasa dışı alıkoyma ve hürriyeti tahdit yer alıyor.

İdam edilenler arasında, "Ming ailesi suç örgütü" olarak bilinen yapının üyeleri de bulunuyor. Yetkililere göre bu grubun faaliyetleri, en az 14 Çin vatandaşının ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açtı.

İnfazdan önce hükümlülerin aileleriyle son kez görüştürüldüğü de açıklandı.

Uzmanlar, Myanmar merkezli bu dolandırıcılık ağlarının, telefon ve internet yoluyla dünya genelinde milyarlarca dolar haksız kazanç elde ettiğini söylüyor.

Bu suç ağlarının çoğunun Çin merkezli organize suç grupları tarafından yönetildiği ve Myanmar'daki silahlı gruplarla iş birliği içinde çalıştığı ifade ediliyor.

Çin, son yıllarda bölge ülkeleriyle iş birliğini artırarak binlerce kişiyi ülkeye geri getirip yargıladı.

Çin, sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesini idam etti

Teknoloji, Ekonomi, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin, sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesini idam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • burak burakça burak burakça:
    inşallah turkıyedede olur 58 0 Yanıtla
  • Timur Yılmaz Timur Yılmaz:
    Çin’de şeriat mı var. laikler bunuda açıklayın 15 3 Yanıtla
  • Burska Sopra Burska Sopra:
    Aferin Çin'e. 10 0 Yanıtla
  • Ercan Aydın Ercan Aydın:
    bizde bir gün dahi yatmıyorlar 9 0 Yanıtla
  • Güven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ) Güven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ):
    Ülkemize de bekleriz idamı 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çin, sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesini idam etti - Son Dakika
