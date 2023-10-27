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Çin Savaş Uçağı, ABD B-52'ye Yaklaşarak Çarpışma Riski Yarattı - Son Dakika

Çin Savaş Uçağı, ABD B-52'ye Yaklaşarak Çarpışma Riski Yarattı

Son Güncelleme: 27.10.2023 11:25

ABD ordusunun Hint-Pasifik Komutanlığı (PACOM), Çin'e ait bir J-11 savaş uçağının Güney Çin Denizi'nde ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağının yaklaşık 3 metre yakınından geçerek çarpışma riski yarattığını açıkladı. ABD, Çinli pilotu profesyonel olmayan bir uçuş yaptığı için eleştirdi. PACOM, olayın uluslararası hava güvenliği kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

ABD ordusunun Hint-Pasifik Komutanlığı (PACOM), Çin'e ait bir J-11 savaş uçağının Güney Çin Denizi'nde ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağının yaklaşık 3 metre yakınından geçerek çarpışma riski yarattığını açıkladı. ABD, Çinli pilotu profesyonel olmayan bir uçuş yaptığı için eleştirdi.

PACOM, 24 Ekim'de meydana gelen olayla ilgili dün yaptığı açıklamada "Çin J-11 pilotu, Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında yasal olarak rutin operasyonlar yürüten ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 uçağına emniyetsiz şekilde yaklaşmıştır" ifadelerini kullandı.

ÇARPIŞMA TEHLİKESİ

Çin jetinin manevralarının gece görüş görüntülerini paylaşan PACOM açıklamasında ayrıca, "Gece vakti gerçekleşen yakınlaşma esnasında, Çinli pilot emniyetsiz ve profesyonel olmayan bir şekilde uçmuş, kontrolsüz bir şekilde aşırı hızla yaklaşarak, B-52'nin altında, önünde ve 3 metre yakınında uçarak kötü bir uçuş sergilemiş ve her iki uçağı da çarpışma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu pilotun bir çarpışmaya neden olmaya ne kadar yaklaştığının farkında olmadığından endişe ediyoruz" dedi.

ULUSLARARASI HAVA GÜVENLİĞİ KURALLARINA AYKIRI

PACOM, Çinli pilotun yakınlaşmasının gece vakti görüş mesafesinin kısıtlı olduğu bir ortamda uluslararası hava güvenliği kural ve normlarına aykırı olduğunu vurgulayarak "Askeri uçaklar, kasıtlı olarak bir diğerine yaklaşırken, profesyonel bir havacılık anlayışıyla hareket etmeli ve diğer uçakların güvenliğine gereken özeni göstermelidir" dedi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin Savaş Uçağı, ABD B-52'ye Yaklaşarak Çarpışma Riski Yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Savaş Uçağı, ABD B-52'ye Yaklaşarak Çarpışma Riski Yarattı - Son Dakika
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