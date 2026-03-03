Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor
03.03.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savaş sürerken Çin, ABD'nin İran ve Venezuela'daki askeri eylemlerinin enerji arzını riske atabileceği uyarısında bulundu. Pekin yönetimi enerji güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Salı günü düzenlenen basın toplantısında ABD'nin Venezuela ve İran'daki askeri eylemlerinin küresel enerji arzı üzerindeki olası etkilerine ilişkin bir soruya yanıt verdi ve Çin'in enerji güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağını açıkladı.

"ENERJİ GÜVENLİĞİ DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Mao, enerji güvenliğinin dünya ekonomisi için kritik olduğunu söyleyerek, "Enerji güvenliği dünya ekonomisi için çok önemlidir ve tüm taraflar istikrarlı ve sorunsuz enerji tedarikini sağlamalıdır" dedi. Çin'in bu alanda pazarlık kapasitesini ve rezervlerini güçlendirme çabalarını sürdüreceğini vurgulayan Mao, diğer ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmek için güç kullanımına karşı olduklarını da yineledi.

"GÜÇ KULLANIMINA VE TEHDİTLERE KARŞIYIZ"

Çin'in bu açıklaması, ABD'nin hem Venezuela'daki askeri faaliyetleri hem de İran'a yönelik operasyonları uluslararası kamuoyunda eleştirmeye devam ettiği bir dönemde geldi. Pekin yönetimi, geçmişte de ABD'nin Venezuela'daki müdahale ve tehdidine tepki göstererek bu tür askeri adımların bölgesel barışı tehdit ettiğini söylemişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, daha önce yaptığı açıklamalarda da "güç kullanımına ve tehdidine karşı olduklarını" vurgulamıştı.

Uzmanlar, Çin'in enerji güvenliği konusundaki hassasiyetinin arka planında hem Orta Doğu hem de Latin Amerika'daki petrol kaynaklarına büyük ölçüde bağımlı olması bulunduğunu belirtiyor. Özellikle İran ve Venezuela gibi ülkelerden temin edilen enerji kaynakları Çin ekonomisi için stratejik önem taşıyor. Bu bağlamda Pekin'in dış politika söylemi, enerji arzının istikrarsızlaşmasına yol açabilecek askeri müdahalelere karşı diplomatik baskı oluşturma amacını taşıyor. Çin, uluslararası hukuka ve taraf devletlerin egemenliğine saygıyı öncelikli tutarken, enerji güvenliği stratejisini de ön planda tutuyor.

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

12:13
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:57:43. #7.12#
SON DAKİKA: Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.