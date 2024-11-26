Çin, Trump'ın Ek Vergi Açıklamasını Değerlendirdi - Son Dakika
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Dünya

Çin, Trump'ın Ek Vergi Açıklamasını Değerlendirdi

Çin, Trump\'ın Ek Vergi Açıklamasını Değerlendirdi

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Trump'ın Çin'den gelen mallara yönelik yüzde 10 ek vergi uygulayacağını duyurması sonrasında, bu vergi savaşlarının galibi olmayacağını belirtti.

26.11.2024 13:53  Güncelleme: 13:54
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ÇİN'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Pengyu, Trump'ın yüzde 10 ek vergi açıklamasına yönelik değerlendirmesinde, "ABD ve Çin arasındaki vergi savaşının galibi olmayacak" dedi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Donald Trump'ın yüzde 10 ek vergi açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD ve Çin arasındaki ticaret ya da vergi savaşının galibi olmayacağını söyledi. ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump, sosyal medya hesabından uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle Çin'den gelen mallara uygulanan ithalat vergilerine yüzde 10 ek vergi uygulayacağını duyurdu. Trump'ın açıklamasının ardından, Çin'in Washington Büyükelçiliği konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, San Francisco Zirvesi'nden bu yana Çin ve ABD'nin uyuşturucuyla mücadele birimlerinin düzenli görüştüğünü bildirdi. Sözcü, Çin'in ABD'ye uyuşturucu maddelerle mücadele çalışmalarındaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini ve ABD'nin bazı davalara dair ipuçları kanıtlama talebini karşılayarak tedbir aldığını belirtti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin, Trump'ın Ek Vergi Açıklamasını Değerlendirdi - Son Dakika

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