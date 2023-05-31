Çin uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Çin uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra

Çin uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra

31.05.2023 10:25

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDO-PACOM) Çin'e ait bir J-16 savaş uçağının, Güney Çin Denizi'nde ABD RC-135 keşif uçağına agresif bir manevra yaptığını bildirdi.

NDO-PACOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "26 Mayıs 2023 tarihinde, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait bir J-16 savaş uçağı pilotu, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir RC-135 uçağına karşı keşif faaliyeti sırasında gereğinden fazla agresif bir manevra gerçekleştirdi. Çinli pilot, RC-135'in burnunun tam önünden uçarak, ABD uçağının kuyruk türbülansında kalmasına neden oldu." denildi.

Açıklamada, ABD RC-135 uçağının, uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında güvenli ve rutin operasyonlar yürüttüğü belirtildi.

ABD'nin, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde, güvenli ve sorumlu bir şekilde uçmaya, gemi yüzdürmeye ve harekat icra etmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, "ABD Hint-Pasifik Müşterek Kuvveti, uluslararası hukuka göre tüm gemi ve uçakların güvenliği konusunda uygun şekilde uluslararası hava sahasında uçmaya devam edecektir. Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin uluslararası hava sahasını güvenli bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun olarak kullanmasını bekliyoruz." denildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Üvey annesi tarafından 9 saat boyunca arabada unutulan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Üvey annesi tarafından 9 saat boyunca arabada unutulan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra - Son Dakika


Son Dakika
10:29 Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışı Güney Kore'yi karıştırdı! Vatandaşlara yanlışlıkla acil durum mesajı gönderildi
10:23 Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışı Güney Kore'yi karıştırdı! Vatandaşlara yanlışlıkla acil durum mesajı gönderildi
10:23 İkisi de tıp öğrencisi! Gözlerini satmak istedikleri genç kızı vahşice katlettiler
10:22 "Seni Yazdım" şarkısını Atatürk'ün fotoğrafına bakarak söyleyen Funda Arar, dakikalarca ayakta alkışlandı
10:17 İkisi de tıp öğrencisi! Gözlerini satmak istedikleri genç kızı vahşice katlettiler
10:16 "Seni Yazdım" şarkısını Atatürk'ün fotoğrafına bakarak söyleyen Funda Arar, dakikalarca ayakta alkışlandı
10:14 Şampiyon Galatasaray'dan TFF'ye kupa başvurusu! Yıkımı yaşayan Fenerbahçelilerin canı daha da sıkılacak
10:08 Şampiyon Galatasaray'dan TFF'ye kupa başvurusu! Yıkımı yaşayan Fenerbahçelilerin canı daha da sıkılacak
10:05 Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
10:03 Pazarda tartıştığı esnaf, İBB Başkanı İmamoğlu'na hakaret davası açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 10:46:45. #1.12#
SON DAKİKA: Çin uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement