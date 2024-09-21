Çin ve Japonya Nükleer Su Boşaltma Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Çin ve Japonya Nükleer Su Boşaltma Anlaşması

Çin ve Japonya Nükleer Su Boşaltma Anlaşması

Çin ve Japonya, Fukushima'daki nükleer atık su için uluslararası izleme mekanizması kurdu.

21.09.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇİN ve Japonya, Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde boşaltılan nükleer atık suyla ilgili olarak istişarelerde bulunarak, uluslararası izleme mekanizması kurulması ve şeffaflık sağlanması konusunda anlaştı.

Çin ve Japonya, Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'ndeki nükleer atık suyun okyanusa boşaltılma süreci konusunda bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Japonya, 24 Ağustos 2023'te santraldeki nükleer kirlilik bulunan atık suyu temizleyerek okyanusa tek taraflı olarak boşaltmaya başladı. Çin, Japonya'dan ülke içinden ve dışından konuya ilişkin ifade edilen endişeleri ciddiyetle ele almasını ve yükümlülüklerini samimi şekilde yerine getirmesini talep etti. Çin Dışişleri'nden dün yapılan açıklamada, Çinli ve Japon yetkililerin istişare turları kapsamında anlaşmaya vardığı ifade edildi. Anlaşmanın detayları ile ilgili olarak, "Anlaşma kapsamında, Japonya uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi, insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etki bırakmaktan kaçınmak için elinden geleni yapmayı ve deniz ortamı ve deniz ekosistemleri üzerindeki etkiyi sürekli değerlendirmeyi açıkça taahhüt edecek. Çin ve diğer tüm paydaşların endişeleri göz önünde bulundurulduğunda, Japonya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) çerçevesinde nükleer kirlenmiş suyun deşarjındaki temel aşamaları kapsayan uzun vadeli bir uluslararası izleme düzenlemesinin kurulmasını memnuniyetle karşılamaktadır ve Çin ile diğer tüm paydaşların düzenlemeye esaslı bir şekilde katılabilmelerini ve bu katılımcı ülkelerin bağımsız örnekleme ve izleme ile laboratuvarlar arası karşılaştırmalar (LK) yapabilmelerini sağlayacaktır.

Her iki taraf, ekosistem, çevre, insan yaşamı ve sağlığı konusunda büyük bir sorumluluk duygusuyla, nükleerle kirlenmiş suyun okyanusa boşaltılması konusundaki endişeleri uygun şekilde ele almak amacıyla yapıcı, bilim temelli diyaloğu sürdürme konusunda mutabıktır. Çin, ilgili Çin yasaları ve yönetmeliklerine göre Japon menşeli su ürünlerine karşı geçici acil durum önlemleri aldığını belirtmektedir. Çin, IAEA çerçevesinde uzun vadeli uluslararası izlemeye esaslı bir şekilde katıldıktan ve katılımcı ülkeler tarafından bağımsız örnekleme ve diğer izleme faaliyetleri yürütüldükten sonra, Çin ilgili önlemleri bilimsel kanıtlara dayanarak ayarlamaya başlayacak ve düzenleme gerekliliklerini ve standartlarını karşılayan Japon su ürünlerinin ithalatını kademeli olarak yeniden başlatacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Japonya, Sağlık, Dünya, Japon, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin ve Japonya Nükleer Su Boşaltma Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
07:49 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı
04:47 Metin Arolat’ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı
15:15 Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi
15:13 Kamala Harris’ten silah açıklaması: ’Eğer evime biri girerse vurulur’ Kamala Harris'ten silah açıklaması: 'Eğer evime biri girerse vurulur'
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:59 Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor
14:52 İsrail’in Lübnan’da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
14:30 Yokluğun gözü kör olsun ’’Ne istiyorsun’’ diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti Yokluğun gözü kör olsun! ''Ne istiyorsun?'' diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti
14:23 Bir bu şarlatan eksikti Cenneti tanımlarken yaptığı “Huri“ hesabına bakın Bir bu şarlatan eksikti! Cenneti tanımlarken yaptığı "Huri" hesabına bakın
14:22 Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı
14:19 Lübnan’ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş Lübnan'ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek! Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 12:18:52. #1.11#
SON DAKİKA: Çin ve Japonya Nükleer Su Boşaltma Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement