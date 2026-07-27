Çin ve Türkiye'nin ŞİÖ İş Birliği Geleceği - Son Dakika
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Çin ve Türkiye'nin ŞİÖ İş Birliği Geleceği

Çin ve Türkiye\'nin ŞİÖ İş Birliği Geleceği
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Çin ve Türkiye arasındaki iş birliği, ŞİÖ çerçevesinde büyüme potansiyeline sahip.

XİNHUA Enstitüsü Başkanı Liu Gang, "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) çerçevesinde, Çin ile Türkiye arasındaki iş birliğinin geniş bir geleceği bulunuyor. Xinhua Enstitüsü, Xinhua Haber Ajansı'na bağlı bir düşünce kuruluşu olarak, Türkiye'deki medya kuruluşları ve düşünce kuruluşlarıyla daha yakın ve dostane ilişkiler sürdürmek istiyoruz" dedi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kuruluşunun 25'inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen Medya ve Analitik Merkezler Forumu kapsamında konuşan Xinhua Enstitüsü Başkanı Liu Gang, forumun Kırgızistan Haber Ajansı (KABAR) ile düzenlendiğini söyledi.

'ŞİÖ AİLESİ DÜNYANIN ÖNEMLİ ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ'

Gang, "Bu sefer Kırgızistan Haber Ajansı ile Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne yönelik bir düşünce kuruluşları forumu düzenledik. Bunun temel amacı, ŞİÖ ailesi içindeki medya kuruluşları ve düşünce kuruluşları arasındaki iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek ve 'Şanghay Ruhu'nu birlikte sürdürmektir. Hepimizin bildiği gibi, ŞİÖ 25 yıllık gelişim sürecinde, yalnızca ilk dönemdeki organize suçlarla mücadele ve bölgesel barışı koruma çabalarıyla kalmadı. Bu yıllar boyunca sürdürülebilir ekonomi, ticaret, insani ilişkiler ve bilim-teknoloji gibi tüm alanlarda iş birliği konusunda geniş bir mutabakat sağladı. Bu nedenle ŞİÖ, başlangıçtaki 6 üye ülkeden bugün 10 üye ülkeye genişledi; gözlemci ülkeler de dahil edildiğinde, 'ŞİÖ ailesi' artık 20'den fazla ülkeyi kapsayan, dünyanın önemli uluslararası örgütlerinden biri haline geldi" diye konuştu.

Gang, "Çin ile Türkiye arasındaki iş birliğinin giderek arttığını görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Xinhua Enstitüsü'nün öncülüğünde kurulan 'Uluslararası Düşünce Kuruluşları İşbirliği Komitesi'ne Türkiye'den medya kuruluşları ve düşünce kuruluşları da dahil oldu. Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarının kesişim noktasında bulunan çok önemli bir ülke. Köklü bir medeniyete sahip olan Türkiye, jeopolitik açıdan da kilit bir rol üstleniyor. ŞİÖ çerçevesinde, Çin ile Türkiye arasındaki iş birliğinin geniş bir geleceği bulunuyor. Xinhua Enstitüsü, Xinhua Haber Ajansı'na bağlı bir düşünce kuruluşu olarak, Türkiye'deki medya kuruluşları ve düşünce kuruluşlarıyla daha yakın ve dostane ilişkiler sürdürmek istiyoruz. 'Kuşak ve Yol' girişimi çerçevesinde, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasıyla karşılıklı olarak daha iyi sonuçlar elde etmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Ekonomi, Türkiye, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin ve Türkiye'nin ŞİÖ İş Birliği Geleceği - Son Dakika

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