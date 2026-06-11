Çin Yeni İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Yeni İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi

Çin Yeni İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi
11.06.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, iletişim teknolojilerini test etmek üzere yeni bir uyduyu uzaya fırlattı.

ÇİN'in, iletişim teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdi. 'Uzun Yürüyüş-5' roketiyle taşınan uydu, yerel saatle 15.30'da Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatıldı ve öngörülen yörüngesine yerleşti. Uydunun, çok bantlı ve yüksek hızlı uydu iletişim teknolojilerinin doğrulanmasında kullanılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin Yeni İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ömer Özkan Kuyumcu Ömer Özkan Kuyumcu:
    eski günlerde böyle şeyler yapılmıyordu ama şimdi herkes uzaya uydu göndermeye başladı çin de böyle işlere devam ediyor uzay teknolojisinde çok ilerde olmuşlar demek ki bu konularda ciddi yatırım yapıyorlar 0 0 Yanıtla
  • Şafak Akdaş Şafak Akdaş:
    vay canına çin uydu fırlatıyo biz türk telekom hala internetle uğraşıyo hahahaha 0 0 Yanıtla
  • Bahadır Tazrgül Bahadır Tazrgül:
    işte bak bu yüzden turizm sektörü iyiye gidiyor çin uzaya uydu gönderiyorsa biz ne yapıyo ülke imajımız çöküyor artık 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan soruşturma başlatıldı Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Montella’dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı

16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:26
Erden Timur için tahliye kararı verildi
Erden Timur için tahliye kararı verildi
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 16:56:24. #7.13#
SON DAKİKA: Çin Yeni İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.