Çin Yeni İnternet Uydularını Fırlattı
Çin, Wenchang Fırlatma Merkezi'nden yeni internet uydularını yörüngeye gönderdi.
ÇİN'in, Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir internet uydu grubunu yörüngeye gönderdiği bildirildi.
Çin, dün ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'daki Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir internet uydu grubunu yörüngeye gönderdi. Alçak yörüngeli internet uydularından oluşan 23'üncü grubu taşıyan 'Uzun Yürüyüş-8A' taşıyıcı roketi, dün Pekin saatiyle 16.52'de fırlatıldı. Uyduların önceden belirlenen yörüngeye yerleştiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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