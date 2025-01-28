Çin Yeni Yılı Kutlamaları İçin Dışişleri Bakanlığı\'ndan Dilekler

Dünya

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, yarın kutlanacak 'Çin Yeni Yılı' için dileklerini paylaştı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından maddi olmayan kültür mirasları listesine dahil edilen Çin'in en önemli geleneksel bayramlarından Bahar Bayramı, ay takvimine göre yeni yılın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu yıl geleneklere göre 'Yılan Yılı' olarak biliniyor. Yarın kutlanacak olan Bahar Bayramı için, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning basın toplantısında Çinliler ve yabancılar için yeni yıl dileklerini paylaştı.

Mao Ning, Çin geleneklerinde Bahar Bayramı'nın, barış ve uyumu simgelemesinin yanı sıra, insanların doğaya olan minnettarlığını ve aile ile beraber olma arzusunu beslediğini söyledi. Çin'in dış temsilciliklerinde Bahar Bayramı kutlamalarının düzenleneceğine dikkat çeken Mao, bu kutlamaların denizaşırı Çinlilere sıcaklık ve iyi dileklerini sunduğu gibi, yabancı ülkelerde yaşayan dostlara da mutluluk dileğini getirdiğini kaydetti.

Şİ'DEN ÇOCUKLARA BAYRAM DİLEĞİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentinde, Dadong alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu ve Bahar Bayramı sırasında piyasa tedariki hakkında bilgi edindi. Cinping çocuklara, "Hayatlarınız şeker gibi tatlı olsun" dileğinde bulundu.