Jiangxi'de Heyelan: 3 Ölü, 9 Kayıp
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ÇİN’in Jiangxi eyaletinde meydana gelen heyelanda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
ÇİN'in Jiangxi eyaletinde meydana gelen heyelanda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Ji'an kentinde dün meydana gelen heyelanda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Yetkililer, kayıp kişilere ulaşılması için bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: DHA
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