Cindy Crawford, 27 yaşında hayatını kaybeden oğlu Presley Gerber'in acısını paylaştı - Son Dakika
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Cindy Crawford, 27 yaşında hayatını kaybeden oğlu Presley Gerber'in acısını paylaştı

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Cindy Crawford, 27 yaşında hayatını kaybeden oğlu Presley Gerber\'in acısını paylaştı
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Süper model Cindy Crawford, 27 yaşında California'daki bir rehabilitasyon merkezinde ölen oğlu Presley Gerber için kendisi ve ailesinin büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Ölümü aşırı doz şüphesiyle soruşturulurken polis cinayet şüphesi bulunmadığını açıkladı.

Süper model Cindy Crawford, oğlu Presley Gerber'in ölümü nedeniyle kendisi ve ailesinin çok büyük bir üzüntü içinde olduğunu söyledi.Crawford Instagram paylaşımında oğlu için, "şimdi ve sonsuza dek sevilecek tatlı, güzel bir ruhtu" diye yazdı.Oğlunun siyah beyaz bir fotoğrafının üzerine, "Dünyaya, nezaket ve hassasiyet getirmesiyle gurur duyuyoruz" diye ekledi.Presley Gerber 27 yaşında California'da bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti. Ölümü aşırı doz şüphesiyle soruşturuluyor.Gerber, annesi ve küçük kız kardeşi Kaia gibi bir modeldi ve henüz 16 yaşındayken İtalyan markası Moschino için ilk kez podyuma çıkmıştı.Son yıllarda Gerber, ruh sağlığı sorunları ve uyuşturucu kullanımı hakkında açıkça konuşmuş ve "Ruh Sağlığı Pazartesileri" adını verdiği paylaşımlar için Instagram'da sık sık videolar yayınlamıştı.Crawford Pazar günü yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Presley'nin 27 yıl boyunca hayatımızda olması bizim için büyük bir şanstı."Ailemizi tanıyan ve seven birçok kişiyle, acımızı paylaşan yabancılardan gelen sevgi ve destek seline minnettarız."Tekrar görüşene kadar tatlı oğlumuz. Seni sonsuza dek seviyoruz, Annen, Baban ve Kaia"Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, Gerber'in vakasının ek soruşturma aşamasında olduğunu belirtti. Santa Monica Polis Departmanı ise ölümünde herhangi bir cinayet şüphesi bulunmadığını açıkladı.Gerber'in kız kardeşi Kaia da Pazar günü ona ithafen bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, iki kardeşin çocukken birlikte dans ettikleri bir video, okyanus kenarında çekilmiş bir fotoğraf ve mavi bir arka plan üzerinde yazılmış dört sayfalık bir mektup yer aldı.Mektubunda, kulaklarını deldirmekten korktuğunu, bu yüzden "önce sen denedin" demişti."Ama [ölümünden sonra] vücudundan çıkardıkları küpeyi elime aldığımda, aklımdan geçen tek şey şu oldu: Bu sana aitti" diye yazdı. Kız kardeşi Kaia, "Seni göremediğim zamanlarda seni sevmeyi öğreniyorum" diye de yazdı. "Telefonumu açıp seni aramadan sana bir şey söylemeyi öğreniyorum. Sana ulaşamadığım bir dünyada nasıl kız kardeşin olabilirim?" diye duygusal mesajına devam etti.Tanınmış bir iş adamı olan babası Rande Gerber'ın George Clooney ile birlikte Casamigos isimli bir tekila markası var.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
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