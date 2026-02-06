Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş - Son Dakika
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

06.02.2026 07:11
Jeffrey Epstein dosyalarına giren yeni bir iddiada, eski bir çalışanın ifadelerine dayanarak Epstein'ın emriyle iki yabancı uyruklu kadının cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü ve New Mexico'daki çiftliğine yakın bir alana gömüldüğü öne sürüldü; iddialar resmî makamlarca henüz doğrulanmadı.

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'a yönelik soruşturma dosyalarının kamuoyuna açılmasıyla birlikte ortaya atılan yeni iddialar, dünyada geniş yankı uyandırdı. Yayınlanan belgelerde, ismi açıklanmayan bir kişinin göndermiş olduğu e-postada Epstein'ın emriyle iki yabancı uyruklu kadının boğularak öldürüldüğü ve New Mexico'daki çiftliğine yakın bir alana gömüldüğü iddiası yer alıyor. Bu iddialar, suç dosyasının çözülmesinin ardından sosyal medya ve dış basında yeniden gündem oldu.

E-postada yer alan ifadeye göre, bu kadınların cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü ve cesetlerinin Zorro Çiftliği civarına gömüldüğü öne sürüldü. İddialar, Epstein'ın eski iş ortağı Ghislaine Maxwell'in yönlendirmesiyle gerçekleştiği iddialarını da içeriyor.

Soruşturma dosyalarının açıklanmasının ardından ABD Adalet Bakanlığı, milyonlarca sayfalık belgeleri kamuya açarken, içeriklerin bir kısmının halen gizlilik gerekçesiyle sansürlendiği belirtiliyor. Belgelerde, çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili suçlamaları, insan ticareti ve yüksek profilli bağlantılara dair kapsamlı bilgiler yer alıyor.

Epstein, reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamalarıyla 2019'da tutuklanmış, Manhattan'daki hapishanesinde intihar etmiş şekilde bulunmuştu. Adalet Bakanlığı ve FBI'in açıklamalarına göre ölümün intihar olduğu yönündeki resmi bulgular korunuyor.

Öte yandan Türkiye'den de reşit olmayan kız çocuklarının Epstein'a ait adaya götürüldüğü iddiaları uluslararası basında yer aldı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddialarla ilgili soruşturma başlattı. İddialar henüz resmî olarak doğrulanmadı.

Jeffrey Epstein dosyaları, dünya genelinde pedofili, istismar ve insan ticareti ağlarının sınırlarını tartışmaya açarken, yayımlanan belgeler halen tüm detaylarıyla aydınlatılmış sayılmıyor. Belgeler üzerindeki inceleme devam ediyor ve adli kaynaklar, tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

