Cinsel ilişkiye giren çift evdeki gizli kamerayı fark edince dehşete düştü - Son Dakika
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Cinsel ilişkiye giren çift evdeki gizli kamerayı fark edince dehşete düştü

29.10.2022 20:49
Cinsel ilişkiye giren çift evdeki gizli kamerayı fark edince dehşete düştü

İspanya'da günlük ev kiralayan Mike ve Michaela Kennedy çifti ilişkiye girdikleri sırada gizli kamerayı fark etti. Çift, günlük ev kiralayan herkesin önce kontrol yapması gerektiğini ifade etti.

Galler'de yaşayan Mike ve Michaela Kennedy çifti, tatil için pansiyon ya da otel yerine günlük kiralık ev tercih etti. Eve yerleşmelerinin ardından yakınlaşan ve cinsel ilişkiye girmeye başlayan çift, evde kendilerini dehşete düşüren bir detay fark etti.

Koltukta cinsel ilişkiye giren çift, evde fark ettikleri detayla dehşete düştü! Herkesi uyardılar

GİZLİ KAMERAYA KOYMUŞLAR

Çift, evi kendilerine kiralayan şahısların odaya gizli kamera yerleştirdiklerini fark etti. Hemen toparlanan Mike ve Michaela, evi kiraladıkları şahısları arayarak durumu anlattı ve tepkilerini dile getirdiler.

Koltukta cinsel ilişkiye giren çift, evde fark ettikleri detayla dehşete düştü! Herkesi uyardılar

TÜM ÇİFTLERE UYARIDA BULUNDULAR

Mike ve Michaela, başlarına gelen olaydan sonra tüm çiftlere ve günlük ev kiralayacak herkese uyarıda bulundu. Tatillerinin mahvolduğunu belirten çift, şahıslar hakkında şikayette bulundu.

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Koltukta cinsel ilişkiye giren çift, evde fark ettikleri detayla dehşete düştü! Herkesi uyardılar Koltukta cinsel ilişkiye giren çift, evde fark ettikleri detayla dehşete düştü! Herkesi uyardılar

Galler, Tatil, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cinsel ilişkiye giren çift evdeki gizli kamerayı fark edince dehşete düştü - Son Dakika


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