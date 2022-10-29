Cinsel ilişkiye giren çift evdeki gizli kamerayı fark edince dehşete düştü

Galler'de yaşayan Mike ve Michaela Kennedy çifti, tatil için pansiyon ya da otel yerine günlük kiralık ev tercih etti. Eve yerleşmelerinin ardından yakınlaşan ve cinsel ilişkiye girmeye başlayan çift, evde kendilerini dehşete düşüren bir detay fark etti.

GİZLİ KAMERAYA KOYMUŞLAR

Çift, evi kendilerine kiralayan şahısların odaya gizli kamera yerleştirdiklerini fark etti. Hemen toparlanan Mike ve Michaela, evi kiraladıkları şahısları arayarak durumu anlattı ve tepkilerini dile getirdiler.

TÜM ÇİFTLERE UYARIDA BULUNDULAR

Mike ve Michaela, başlarına gelen olaydan sonra tüm çiftlere ve günlük ev kiralayacak herkese uyarıda bulundu. Tatillerinin mahvolduğunu belirten çift, şahıslar hakkında şikayette bulundu.