Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

06.01.2026 09:43  Güncelleme: 09:44
Yurt dışında yaşanan bir olayda, bir anne çocuğuyla birlikte alışveriş yaptığı sırada tacize uğradı. Taciz sırasında şoke olan anne, olay sonrası görüntüleri paylaşarak isyan etti.

Yurt dışında yaşanan bir olayda, bir anne çocuğuyla birlikte alışveriş yaptığı sırada tacize uğradı. Annenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın kendisini derinden etkilediğini ifade etti. İddiaya göre anne, yaşadığı durum karşısında hem şaşkınlık hem de öfke yaşadığını dile getirerek, benzer olayların başkalarının da başına gelmemesi için yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşma gereği duydu.

"ÇOCUĞUM YANIMDAYDI"

Paylaşımında, olay anında çocuğunun yanında olduğunu vurgulayan anne, bu nedenle yaşadığı rahatsızlığın daha da arttığını belirtti.

"NE GİYDİĞİNİZİN BİR ÖNEMİ YOK"

Paylaşılan görüntü sosyal medya kullanıcılarını da isyan ettirdi. "Dağınık topuz, sweatshirt ve eşofman... Ne giydiğinizin gerçekten bir önemi yok.", "Çocuk ayakkabısı almayan yetişkin bir adamın çocuk reyonunda olmaması gerekir." gibi yorumlar yapıldı.

