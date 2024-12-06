Come4Work CEO\'su Azman: Türkler bir hafta çalışmasa Almanya durur

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Türk Almanya İşverenler Birliği (TDU) Almanya Genel Sekreteri, Basın Sözcüsü ve Come4Work CEO'su Doğan Azman, Haberler.com'da yayınlanan programın moderatörü Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Come4Work'ün çalışma prensibini anlatan Azman, Türkiye ile Almanya arasında iş insanlarıyla işçiler arasında köprü kurduklarını söyledi.

"TÜRKLER BİR HAFTA ÇALIŞMASA ALMANYA DURUR"

Almanya'nın 480 bine yakın vasıflı vasıfsız eleman ihtiyacı olduğunu söyleyen Azman, "Bizim Türk toplumumuzun Almanya'ya çok büyük faydası var. Çok büyük emekleri var. Türkler bugün orada bir hafta çalışmasın Almanya durur. Hayat durur. Türkler çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK TALEP EDİLEN SEKTÖRLER

Konsolosluk randevularının 14-15 ay gibi uzun bir süre aldığını belirten Azman, bunun en büyük sorunları olduğunu ve bu süreyi kısaltmak için çalışmalar yaptıklarını aktardı. En çok talep edilen sektörleri sıralayan Azman, "Hemen hemen bütün sektörlerde talep var ama sağlık, hasta bakımı, hemşire, gastronomi, otel, inşaat sektöründen araba mekanikleri, tır şoförleri en çok ihtiyaç olan alanlar." diye konuştu.