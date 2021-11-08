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COP26 iklim değişikliği zirvesinde fosil yakıt endüstrisi heyeti tüm ülkelerinkinden büyük - Son Dakika
BBC

COP26 iklim değişikliği zirvesinde fosil yakıt endüstrisi heyeti tüm ülkelerinkinden büyük

08.11.2021 04:15
COP26 iklim değişikliği zirvesinde fosil yakıt endüstrisi heyeti tüm ülkelerinkinden büyük

BBC'yle paylaşılan bir analize göre Glasgow'da düzenlenen COP26 iklim değişikliği zirvesine, fosil yakıt endüstrisiyle bağlantılı delegelerin sayısı, her bir ülkenin temsilci sayısını aşıyor.

BBC'yle paylaşılan bir analize göre Glasgow'da düzenlenen COP26 iklim değişikliği zirvesine, fosil yakıt endüstrisiyle bağlantılı delegelerin sayısı, her bir ülkenin temsilci sayısını aşıyor.

Global Witness adlı kuruluşun öncülüğündeki çevreciler, zirvenin başlangıcında Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan katılımcı listesini inceledi.

Analiz sonucu iklim zirvesine fosil yakıt endüstrisinin çıkarlarıyla bağlantıları bulnan 503 delegenin katıldığı tespit edildi.

Bu delegelerin, petrol ve doğalgaz endüstrisi için lobi faaliyetinde bulundukları belirtiliyor ve çevreciler bu kişilerin katılımlarının yasaklanmasını istiyor.

Glowel Witness'tan Murray Worthy "Fosil yakıt endüstrisi, iklim krizine karşı gerçek bir hamle yapılmasını önlemek veya geciktirmek için on yıllar harcadı. Bunun bu kadar dev bir soruna dönüşmesinin nedeni de bu" dedi.

Worthy ayrıca "25 yıldır süren BM iklim görüşmelerinin küresel emisyonlarda gerçek bir kesintiyi beraberinde getirmemesinin en büyük nedeni de onların etkileri" diye de ekledi.

COP26 zirvesine 40 binden fazla kişi katılıyor. BM'nin verilerine göre 473 kişilik heyetle Brezilya en büyük sayıdaki resmi müzakereci sayısına sahip.

Glasgow'daki zirveye ev sahipliği yapan Birleşik Krallık'ın ise 230 kayıtlı delegesi var.

Peki, fosil yakıt lobicisi tanımlamasına kimler uyuyor?

Globel Witness, Corporote Accountability ve analizi yapan diğer kuruluşlar, fosil yakıt lobicilerini, petrol ve doğalğaz şirketlerinin çıkarlarını temsil eden bir ticaret birliğinin veya bir grubun heyetinde bulunan ya da bunların üyesi olanlar diye tanımlıyor.

Zirvede bu çevreler tarafından istihdam edilen ve çıkarlarıyla ilişkileri bulunan topam 503 kişi bulundu.

Analiz sonucu ayrıca şunlar tespit edildi:

Tespit edilen grupların en büyüklerinden biri Uluslararası Emisyon Ticareti Birliği (IETA). Bu kuruluştan petrol ve doğalğaz şirketi BP'den üç kişi dahil olmak üzere 103 delege katılıyor.

Global Witness'a göre IETA, karbon dengeleme ve ticaretini doğalgaz ve petrol çıkartmaya devam etmenin bir yöntemi olarak teşvik eden önde gelen petrol şirketleri tarafından destekleniyor.

Worthy "Bu, çok sayıda fosil yakıt şirketi üyesi olan ve gündemini fosil yakıt şirketlerinin belirlediği, fosil yakıt şirketlerine hizmet eden bir birlik" dedi.

"İklim mücadelesine hizmet eder gibi görünen ama aslında statükoya yarayan yanlış çözümleri öne sürdüklerini ve bizim fosil yakıtları yer altında tutan, aslında iklim krizine gerçek çözümler olduğunu bildiğimiz net, basit adımlar atmamızı önlediklerini görüyoruz"

IETA ise, emisyonları azaltmak için piyasa temelli en etkin yöntemleri bulmak için var olduğunu savunuyor. Üyeleri arasında fosil yakıtın yanı sıra, başka sektörlerden de şirketler bulunuyor.

IETA Sözcüsü Alessandro Vİtelli "Hukuk şirketlerimiz, proje geliştiricilerimiz, dünya genelinde temiz teknolojiler uygulayan üyelerimiz var. Bunlar da birliğimizin üyeleri "dedi.

"Bugün, yarın birden durmayacak. Aniden fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan emisyonlar ortadan kalkmayacak. Devam eden bir dönüşüm süreci var ve karbon piyasaları bu dönüşümün gerçekleştiğinden emin olmak için en iyi yöntem."

Çevre gruplarıysa, Dünya Sağlık Örgütü'nün, endüstricinin tüm üyelerinin kuruluşun toplantılarına katılımının yasaklanmasına dek tütünün yasaklanması konusunda ciddi adım atmamasını örnek gösteriyor ve aynı muamemelenin zirvede tüm petrol ve doğalgaz şirketlerine yapılmasını istiyor.

Corporote Europe Observatory'den Pascoe Sabido " Shell ve BP giibileri, fosil gaz üretimlerini artırdıklarını açıkça söylemelerine karşın, bu görüşmelerin içinde. Hedefleri yükseltme konusunda ciddiysek, fosil yakıt lobicileri bu görüşmelere alınmamalı" dedi.

COP26 iklim değişikliği zirvesinde fosil yakıt endüstrisi heyeti tüm ülkelerinkinden büyük
COP26 iklim değişikliği zirvesinde fosil yakıt endüstrisi heyeti tüm ülkelerinkinden büyük

Birleşmiş Milletler, Doğalgaz, Petrol, Fosil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya COP26 iklim değişikliği zirvesinde fosil yakıt endüstrisi heyeti tüm ülkelerinkinden büyük - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: COP26 iklim değişikliği zirvesinde fosil yakıt endüstrisi heyeti tüm ülkelerinkinden büyük - Son Dakika
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